NFL en México: Un negocio redondo

México es uno de los territorios claves para la NFL, al contar con 48 millones de fanáticos, de los cuales 33% son ávidos (16 millones) y, en términos de negocio, la oficina de la liga reporta un crecimiento sostenido de 50% en ingresos (derechos de televisión, patrocinios y venta de productos oficiales).

En cinco años, son tres partidos los que se han realizado en el país y fueron programados en la tercera semana de noviembre (2016, 2017 y 2019). Estos eventos generaron una derrama económica por 171 millones de dólares, de acuerdo con los datos reportados por la firma Ernst & Young.

El juego de 2019, entre Chiefs y Chargers, registró un impacto económico por 67 millones de dólares. Lo cual representó un incremento de 13 por ciento, en comparación con el duelo que se disputó en 2017 (Patriots vs Raiders), y 50 por ciento más que el de 2016 (Texans vs Raiders).

“Cuando la NFL México habla, la gente voltea y escucha […] hay un mayor grado de interés y, directamente, nuestro vicepresidente ejecutivo y CEO nos tiene considerados como uno de sus territorios clave”, relata Arturo Olivé, director de la oficina de la liga en nuestro país, en charla con El Heraldo de México.

El proyecto se ha convertido en un ejemplo para otras naciones en las que la liga busca tener presencia. Anteriormente, la instrucción era replicar y/o adaptar lo que se hace en Estados Unidos.

El directivo menciona que cuentan con una mayor libertad para proponer, “pero también nos compromete y hay más gente involucrada, queriendo ayudar. Eso es para mí positivo, porque durante muchos años me sentía como en una isla en medio del Océano Pacífico […] pero había mucha gente que no tenía ese grado de credibilidad para la oficina de México”.

Por otra parte, todo lo que generan los juegos en el país ha propiciado que los equipos también busquen tener una mayor presencia. En los años recientes, los Raiders de Oakland (en dos ocasiones), los Texans de Houston, los Patriots de Nueva Inglaterra, los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles han estado presentes en el Estadio Azteca.

“Me atrevo a decir que, de una u otra manera, han preguntado; unos con mayor interés que otros, pero todos han preguntado. Hay equipos que tienen interés en otros territorios del mundo, porque no todo es México, pero hay unos que nos daban por descontado y que ahora nos toman en cuenta”, asegura Olivé.

Impacto económico de los juegos de NFL en México

La solicitud para que México volviera a tener un lugar en el rol de juegos internacionales de la NFL se realizó en 2008, a la llegada de Arturo Olivé, pero la liga realizó una serie de peticiones para poder ceder un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos.

Puso énfasis en los siguientes rubros: crecer la base de aficionados, incrementar los ingresos, la cobertura de medios de comunicación, aumentar el número de patrocinadores, licenciatarios y merchandising.

“Nos dedicamos a eso durante ocho años, y para noviembre de 2014 presentamos los resultados, aunque conocían como íbamos creciendo”, mencionó el director de la NFL México, por lo que la pregunta siguiente fue para cuándo se realizaría un juego en territorio mexicano.

Ante lo presentado, la liga dijo que el horizonte de planeación era muy largo.

Entonces, el regreso de la liga se anunció en enero de 2016 y, el 21 de noviembre, se albergó el partido entre Raiders y Texans (27-20), al que acudieron 76 mil 473 aficionados. La ocasión previa en la que México había sido sede de un juego oficial fue en 2005 (49ers vs Cardinals).

Los resultados presentados por la oficina en México permitieron que mucha gente volteara a ver lo que sucedía.

En tanto, en un estudio entregado al gobierno mexicano se reportó que el valor agregado bruto para la Ciudad de México fue de tres mil 337 millones de pesos, en los tres duelos que se han disputado, mientras que para el país fue de mil 934 millones de pesos.

El directivo explica que el “impacto económico de los juegos dio un resultado muy positivo, adicional al negocio que genera la oficina en México por los diferentes rubros o áreas: derechos de televisión, patrocinios y venta de productos oficiales”.

La exposición de la marca México en Estados Unidos tuvo un valor de casi seis mil 500 millones de pesos. El gobierno mexicano, a través del extinto Consejo de Promoción Turística (CPTM) pagó anualmente 14.5 millones de dólares a la liga para que se pudiera realizar el encuentro (era una anualidad que se pagaba en cinco partes y los recursos provenían del DNR).

La actual administración optó por no continuar con el modelo que se tenía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al subsidiar los eventos deportivos con el fin de promover la marca México, pero reconocieron que quería continuar albergando el encuentro.

Al igual que otros eventos deportivos cambió el esquema de financiamiento y han buscado mantener la fecha en la que viajan al país; en el caso de la NFL, por cuestiones de logística, es mejor realizar el juego después de Londres.

Otra de las razones por las que no se realiza antes está en que la recomendación es que no coincida con la época de lluvias en la Ciudad de México, así como que no se encime con otras fechas internacionales ni eventos. Para los dos juegos que restan por contrato, 2022 y 2023, en caso de que la situación sanitaria lo permita, existe la posibilidad de que se celebre en las mismas fechas.

“A mí no me sorprendería que en 2022 el anuncio sea en ese tradicional fin de semana, porque ya también la gente lo identifica […] Tiene muchas ventajas para nosotros el hacerlo en esa semana, aunque siempre la NFL mantiene opciones abiertas”, refiere.

Es importante aclarar que, hasta el momento, no se conoce ni el equipo ni la fecha. Y los anuncios al respecto se han hecho en la semana del Super Bowl.

Por ahora, no se explora la posibilidad de un segundo juego, por la cantidad de eventos que se celebran en el Estadio Azteca. Otras de las preguntas al interior de la oficina es si el mercado mexicano estará maduro para traer un NFL Experience como el que se realizó en Time Square, en Nueva York, o el que se hace de manera itinerante.

Por parte de la oficina central de la liga la respuesta es que “hay muy buenas ideas; ahora cómo te las vas a financiar”, comenta Olivé, esto implica que con el mismo presupuesto deben trabajar.

CIFRA RÉCORD

La NFL contabilizó que tenía una base de 11 millones de aficionados en 2008; para 2014 el número era de 28 millones de seguidores y para este 2021, la cifra es de 48 millones de fanáticos.

¿Creció la base de aficionados o qué sucedió? Arturo Olivé explica que a la NFL le llegaban diversas mediciones en relación con el número de aficionados con los que contaba en cada uno de los territorios, en cada uno se aplicaba una metodología distinta a la que se tiene en Estados Unidos.

“En Nueva York les llegaban una cantidad de señales encontradas, y decían que en China tenían decenas de millones de fans”, indicó. Había que homologar la forma en la que se contaban los aficionados, y la liga pudiera comparar los que sucede en cada uno de los territorios.

El directivo de la NFL en México puntualiza que los “48 millones de fanáticos son equivalentes a la suma de los que tiene en Canadá, Reino Unido y Alemania”, aunque en dichas naciones el gasto promedio por aficionado es mayor a un mexicano, porque cada uno de las naciones tienen economías distintas.

De la base total, 33% son considerados fans ávidos, es decir, 16 millones de personas. Hace más de 12 años, la proporción era de 15 por ciento.

Otro de los cambios también está en que antes los aficionados veían solos los partidos, mientras ahora se ha convertido en un pretexto para reunirse con los amigos y familia.

Entre las características de los aficionados está que el 57% tiene menos de 35 años. La base de aficionados que tiene la liga, según palabras del directivo, les “está dando la oportunidad de desarrollar cosas que hasta hace poco la respuesta era no”.

“Somos un mercado de prueba para otros países y un ejemplo que otros empiezan a seguir; hay muchas cosas que estamos haciendo en México que colegas en otros países están buscando replicar, cuando antes era que se tenía que seguir lo que se había hecho en Estados Unidos y después en Inglaterra”, describe. En el territorio mexicano se llevan a cabos estrategias que no se están implementado en otros lugares.

Entre ellas, el segmentar su comunicación en redes sociales, por lo que el mensaje en cada una es distinto. En el caso de Twitter, se encuentran los fanáticos ávidos, mientras que en Instagram está el aficionado casual y más joven.

Además, los aficionados tienen acceso a más contenido en español, adicional a las plataformas con las que ya cuentan algunas franquicias. En particular, en esta temporada está disponible Fantasy en español, por lo que el país se coloca en el primer lugar en nuevos usuarios.

Según los datos de la oficina de la NFL, los seguidores mexicanos consumen en promedio 215 minutos al día de contenido de la liga; esto implica partidos y programas especializados.

En televisión abierta y de paga, a la semana son transmitidos nueve encuentros.

Aunque el país destaca por el número de partidos que se transmiten, además, se coloca en el Top 5 de las naciones con más suscriptores.

Olivé añade que hay naciones en las que hay aficionados, pero no cuentan con la misma cobertura que en México, por lo que requieren de tener Game Pass.

“Está muy posicionado en Alemania, Canadá o en el mismo Reino Unido, en donde no están haciendo cosas como lo que se está realizando en México”.

1998 fue cuando abrió la oficina de la NFL en México.

67 millones de dólares fue la derrama económica que generó el partido de 2019.

76,252 presenciaron el partido Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers. De los cuales, 22,500 fueron turistas nacionales y 5,400 eran extranjeros.

343 dólares fue el gasto promedio de los visitantes extranjeros y de los nacionales mil 600 dólares.

183 partidos se transmitieron en México en la temporada pasada.

9 partidos a la semana son transmitidos en el país en televisión abierta y de paga.

1,293 millones de pesos fue el valor agregado para la Ciudad de México del

partido de temporada regular de la NFL en 2019.

Año Derrama económica

2019: Chiefs vs Chargers 67 millones de dólares.

2017: Patriots vs Raiders 59 millones de dólares.

2016: Texans vs Raiders 45 millones de dólares.

Fuente: Ernest & Young

PAL