Enfrentar a Miguel Herrera es especial para nosotros, afirma Richard Sánchez en América

Para Richard Sánchez, enfrentar a Tigres es importante, por lo que significa de cara a la fase final, pero también porque se verán las caras con un viejo conocido, el actual entrenador rival, Miguel Herrera.

El Piojo logró cuatro títulos al frente de las Águilas durante dos etapas y es el timonel con más partidos ganados en la historia del club. Y así como su salida del cuadro de Coapa causó polémica en su momento, el regreso al Estadio Azteca para enfrentar a su ex equipo, también ha provocado diversos comentarios.

“Yo creo que la gente lo va a recibir de la mejor manera (a Herrera). Es una persona que estuvo mucho tiempo y que le dio bastantes cosas al club. Muchos de nosotros estamos con ansias de saludarlo. Por otro lado, estamos conscientes de que ya está en otro equipo, y al igual que nosotros quiere ganar, por lo que creo que va a ser un lindo partido”, aseguró el paraguayo.

Sánchez desestimó los comentarios que aseguran que el Coloso de Santa Úrsula es un estadio que no pesa para los rivales: “Al menos a mí, en un principio, me costó adaptarme, sobre todo en los partidos, por la cuestión física, la altura. Me imagino que para varios de los que vienen a jugar acá y no están acostumbrados es lo mismo”.

Sufren carga de trabajo

El futbolista guaraní aún no quiere pensar en el encuentro de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Monterrey del próximo jueves 28, debido a la carga de trabajo que han tenido:

“El Profe (Santiago Solari) es muy inteligente, nos ha enseñado siempre a enfocarnos en el partido que viene. Primero está el duelo de mañana y ya después veremos cómo nos adaptamos, siempre tratando de hacerlo de la mejor manera y sacar los tres puntos”.

Finalmente, Richard Sánchez considera que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tanto en el América como en la selección paraguaya:

“Afortunadamente me siento muy bien, tengo el apoyo del técnico y toda la confianza de mis compañeros, en ambos lados. Estoy creciendo cada vez más”.

