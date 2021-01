Increíble reacción de Martha Higareda al conocer al Canelo; pensó que era narco

La actriz Martha Higareda y el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez son grandes amigos, pero cuando se conocieron todo fue muy diferente, pues el pugilista mexicano causó una muy mala primera impresión en la protagonista de "Amar te duele".

Ya que la bella interprete pensó que era un narcotraficante debido a la forma en la que lucía en el momento en el que el boxeador tapatío se acercó a Higareda en un aeropuerto para tomarse una foto juntos.

Durante una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado, la actriz narró su encuentro con el boxeador, el cual ocurrió en el aeropuerto de Los Ángeles.

Higareda contó que el tapatío iba rodeado de un grupo de personas vestidas con playeras de marcas y logos gigante, por lo que pensó que se trataba de un narcotraficante. También contó que Saúl le pidió una foto y además compartieron avión, hecho que le emocionó mucho.

"Él dijo 'wow, nos tocó juntos', en cambio yo pensé 'ay, me tocó con el narco'. Vio que llevaba las cartas y me pidió que las leyera. La cuestión es que al final me dijo '¿no sabes quién soy verdad?'. Me comentó que era el ‘Canelo’, me invitó a su pelea y todo estuvo súper", reveló la actriz de cine y televisión.

Aquí el momento exacto:

Su bella esposa enciende las redes

Hace unas semanas, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, considerado el mejor púgil del momento sin límite de peso, venció al inglés Callum Smith en un combate en San Antonio, Texas.

Ahora, el boxeador nacido en Jalisco se prepara de la mejor manera para este 2021, año en el que tendría la posibilidad de protagonizar importantes peleas. Debido a la fama del boxeador mexicano, varios de sus seguidores se preguntaron quién es su esposa y madre de una de sus hijas; los internautas se llevaron una grata sorpresa.

La joven robó miradas y suspiros después de su repentina aparición en la pelea que tuvo "Canelo" Álvarez contra Gennady Golovkin en la noche del 15 de septiembre de 2018.

La joven se llama Fernanda Gómez y en su perfil en Instagram cuenta con más de 281 mil "seguidores", quienes tienen la oportunidad de conocer más sobre la vida íntima de una de las relaciones del momento. De acuerdo con medios deportivos, la actual pareja sentimental del boxeador se dedica al modelaje y su noviazgo en 2017.