Cruz Azul DESMIENTE a Hugo Sánchez; esta es la razón: VIDEO

El director deportivo de la Máquina del Cruz Azul, Jaime Ordiales, desmintió a Hugo Sánchez quien había dicho que la institución cementera le había quería rebajar su sueldo al 50 por ciento, después de haberle presentado una primera oferta que había aceptado.

El directivo no entiende si Hugo malinterpretó las situaciones, pero simplemente eso no fue lo que sucedió. "Nunca le dije que tomara al equipo por el 50 por ciento del sueldo, creo que malinterpretó las cosas", dijo en entrevista para un medio deportivo.

Ante la versión que ofreció Sánchez sobre una reducción de último momento a la propuesta acordada, Jaime Ordiales aclaró que nunca harían una cosa como esa, pues una cuestión que no sería profesional y que no va con el directivo ni con la institución celeste.

El director deportivo celeste enfatizó que, durante la negociación con el representante de Hugo, hubo una cuestión que no agradó a las autoridades de la institución, además de que la directiva no estaba interesada en un estratega de un perfil muy alto, por lo que se decantaron por elegir a Juan Reynoso.

“Platicando con su representante salió una cosita que no me gustaría ventilar, que se tuvo que dirimir con las autoridades de la institución, con los consejos, que no les agradó y no les pareció, pero no fue solo esa la razón".

"Cuando yo regresé la llamada al otro día al club, me comentaron que ya no iban a continuar con lo de Hugo ni con nadie de un perfil muy alto, vamos a tratar de ver el plan b que teníamos de alguien identificado con la institución y fue lo que hicimos”, agregó en entrevista para ESPN.

Es por esta razón que la directiva del cuadro capitalino descartó que Hugo Sánchez haya condicionado cantidades elevadas y que pidió más jugadores como se mencionó, por lo que reconoció que fueron otros factores lo que los llevó a inclinarse por la incorporación de Juan Reynoso a su proyecto para el Torneo Guardianes 2021.