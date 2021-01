¿Se CANCELAN los Juegos Olímpicos? Tokio 2020 dice que es imposible aplazar la justa

Los organizadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 desmintieron que en febrero vaya a realizarse pláticas sobre una eventual anulación del evento, que ya en 2020 se aplazó por la pandemia de coronavirus.

Se trata de "falsas informaciones", afirmó el director general del comité de organización, Toshiro Muto, al referirse a las especulaciones de los medios de comunicación japoneses. Según esos medios, el Comité Olímpico Internacional (COI) debe discutir en febrero si los Juegos Olímpicos se celebran o no.

"Cuando ese tipo de información sale a la superficie algunas personas pueden sentirse inquietas", declaró Muto. "Quiero decir que no pensamos para nada de esa manera y que esos artículos son falsos", agregó.

Por su parte, el presidente del comité de organización, Yoshiro Mori, citado por la agencia Kyodo, estimó que es "absolutamente imposible" aplazar los Juegos tras las fuertes inversiones, particularmente en el aspecto humano, realizadas hasta ahora.

Japón deberá tomar decisión difícil en febrero Mori dijo que Japón debería determinar, en función de la evolución de la pandemia, si acepta espectadores extranjeros en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

"Deberemos tomar una decisión difícil entre febrero y marzo". Por otra parte, Muto no le dio importancia al sondeo publicado el domingo que daba cuenta de una caída del apoyo de la opinión pública a la celebración de los Juegos Olímpicos.

La semana pasada, Japón declaró el estado de emergencia en Tokio y sus regiones limítrofes debido al aumento de los casos de covid-19, por lo que la fecha contemplada para el 23 de julio del 2021, no se podrá llevar a cabo y en febrero se determinará la viabilidad de la justa olímpica.

De hecho existe un antecedente, pues los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, conocidos oficialmente como Juegos de la XVIII Olimpiada, fueron celebrados en Tokio, Japón, lo cuales se llevaron a cabo en la primera quincena de octubre, lo que significaría el tiempo limite para el Comité Organizador.

Debido a que esta fecha todavía permitirá al COI llevar a cabo los preparativos para los Juegos de Invierno en Beijing, los cuales están programados para Febrero del 2022. Ya que no existe una regla que pueda determinar alguna fecha en especifico para la justa veraniega, aunque se ve limitada por los siguientes eventos en el calendario deportivo.

No necesariamente, como no hay una regla, pueden decidir lo que sea. Lo que han dicho es que en febrero de 2022 son los olimpicos invernales, entonces ya no hay mucho margen para recorrer

Con información de AFP