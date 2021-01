Alacrán Berchelt quiere su ‘graduación’ ante Valdez

Luego de superar el Covid-19, Miguel Berchelt (37-1, 33 KO’s), Campeón Mundial Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo está listo para hacer la séptima exposición de su cetro verde y oro, ante Óscar Valdez (28, 22 KO’s), una batalla entre mexicanos que deja altas expectativas y que para ‘El Alacrán’ tiene el sabor a un añejo duelo que quedó postergado, pero además lo considera la puerta que abrirá su camino hacia nuevos horizontes.

“Me siento muy motivado y contento con esta pelea mandatoria porque es mi trampolín hacia más metas. Quiero ser catalogado uno de los mejores libra por libra de la actualidad y para eso debo enfrentar a los mejores del mundo, entre ellos a Óscar Valdez. Esta pelea no se dio en amateur, cuando los dos estábamos en proceso de Selección Nacional (en busca de llegar a Juegos Olímpicos), pero se dará en el ring profesional y lo que también me gusta es que esta función revive las grandes rivalidades entre mexicanos, donde siempre damos grandes combates, la gente está ansiosa de ver peleas parejas y agresivas, ésta pinta para ser una de esas”, expresó el púgil quien conmemora cuatro años como Campeón Mundial.

Entre las batallas tricolores que más recuerda Berchelt se encuentran los capítulos entre Marco Antonio Barrera y Erik ‘Terrible’ Morales; o las del propio Barrera ante Juan Manuel Márquez, combates que fueron su inspiración para soñar en estelarizar una velada boxística.

Pero adicional al fragor de los jabs, los ganchos y los uppers, a las orillas del encordado se librará también un duelo táctico entre mexicanos, pues por una esquina, con Óscar Valdez, estará Eddy Reynoso, quien dirige el desarrollo deportivo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez; mientras en el rincón opuesto será Alfredo Caballero quien seguirá guiando el camino de Berchelt, como ha también dirigido los de los campeones mundiales Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada y Yamileth Mercado.

“Eddy es un analista del boxeo, es excelente entrenador estudia muy bien a sus rivales y saben que no la tendrán fácil porque me preparo a conciencia y también soy explosivo, pero si algo es cierto es que en las dos veces en que Óscar ha peleado en las 130 libras, no se ha visto bien, ha tocado la lona; yo me estoy preparando muy fuerte y más aún porque sé que será la más importante pelea de mi carrera hasta ahorita, el juego de estrategias estará al tú por tú. Eddy Reynoso tiene una gran estrategia para Óscar, pero también Alfredo Caballero lo ha demostrado. Esto será un juego de ajedrez muy difícil sobre el ring con dos buenos boxeadores y dos buenas esquinas, será un duelo de estrategia para dominar al rival y el que lo haga mejor ser llevará la victoria. Esta pelea estoy seguro de que será candidata a pelea del año”, garantizó Berchelt Cervera de 29 años de edad, quien es por poco margen, favorito en los momios sobre el sonorense Valdez Fierro.