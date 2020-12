Los Bills le pasan por encima 38-9 a los Patriots

La NFL está en la recta final, y en el último partido del lunes por la noche, los campeones del Este de la AFC, los Bills, le pasaron por encima 38-9 a los Patriots.

Búfalo no tenía una temporada de 12 victorias desde 1993, cuando llegaron por cuarta vez al hilo al Super Bowl, pero también perdieron, en esa ocasión contra los Cowboys, por 13-30.

Del otro lado del emparrillado, las cosas no están nada bien. Con este resultado es un hecho que pase lo que pase en la última semana Nueva Inglaterra tendrá campaña perdedora –primera en la era del coach Bill Belichick– con nueve derrotas, cosa que no ocurría desde el 2000. Además que desde ese año no caían dos veces contra el mismo rival, en esta campaña, ambas fueron ante su oponente de ayer.

A pesar de que los Pats se fueron arriba en el marcador, tras su primera serie ofensiva, gracias a un gol de campo de 45 yardas de Nick Folk, los campeones del Este de la AFC empataron de inmediato, y luego, el corredor novato Zack Moss le dio la vuelta, para nunca más perder la ventaja, con un acarreo de cinco yardas.

Josh Allen, el mariscal de campo de tercer año, consiguió cuatro pases de TD, para llegar a 34 en la campaña, nuevo récord de la franquicia, y ya superó las cuatro mil yardas por aire. Su mejor aliado, como en toda la temporada, fue el receptor Stefon Diggs, quien tuvo 145 yardas por aire y anotó en tres de ocasiones.

La otra cara de la moneda la tiene Cam Newton, quien anoche apenas pudo completar cinco pases, para sumar solo 34 yardas, y fue enviado a la banca en el tercer cuarto, a pesar de conseguir un TD por tierra. Por ahora, Chiefs y Bills, son 1 y 2, en la AFC.

POR OMAR MORO BENEDETTO