¿Cuál será el 'Sunday Night Football'? NFL define HORARIOS para la última semana

La NFL dio a conocer cómo será el rol de partidos para la Semana 17, en donde varias escuadras aún se estarán disputando su boleto para los playoffs.

El duelo que va a marcar el cerrojazo final a esta temporada atípica será el encuentro entre los Washington Football Team y los Eagles de Filadelfia, el cuál será el 'Sunday Night Football'.

Si Washington gana se estará llevando la división Este de la Conferencia Nacional, de lo contrario podrían ser los Cowboys de Dallas o los Giants de Nueva York los que podrían llevarse la división. Este duelo entre Dallas y Nueva York está pactado para las 12:00 horas.

Este será el rol de partidos

Los duelos que han quedado pactados para las 12:00 horas son: Cowboys vs Giants, Falcons vs Bucs, Jets vs Patriots, Vikings vs Lions, Steelers vs Browns, Ravens vs Bengals y Dolphins vs Bills.

Los encuentros que quedaron colocados a las 15:25 horas son: Seahawks vs 49ers, Cardinals vs Rams, Jaguars vs Colts, Titans vs Texans, Raiders vs Broncos, Chargers vs Chiefs, Packers vs Bears y Saints vs Panthers.

Finalmente, será el duelo a las 19:25 horas entre Washington Football Team y los Eagles de Filadelfia, con lo que se conocerá todo el panorama de los playoffs.