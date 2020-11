Me quisieron perjudicar, pero estoy listo y voy a pelear 12 rounds: Julio César Chávez Jr

Julio César Chávez Jr. se dice preparado para un siguiente rival, después de que fue derrotado en sus dos últimas peleas, la más reciente el pasado 25 de septiembre contra Mario Cázares.

Sin embargo, esta mala racha ha quedado en el pasado, pues ahora está listo y se prepara arduamente para su nuevo contrincante, Nicolás Masseroni.

Así lo ha confirmado el propio boxeador durante una entrevista exclusiva con Daniel López Casarín, para el noticiero matutino de "Nuestra mañana" a través de la señal de El Heraldo Televisión.

Todavía estamos por confirmarlo, estaba viendo lo del peso y otros detalles, pero todo apunta a que Masseroni será mi siguiente rival", aseveró en la entrevista.

En este sentido, el hijo de la leyenda Julio César Chávez, ha asegurado que esta pelea representará un grande reto debido a que el boxeador argentino lleva 19 peleas ganadas por nocaut, un número que representa la mayoría de su carrera; sin embargo, aseguró que no tiene miedo a este oponente.

Además, referente a sus peleas pasadas, él no considera haber perdido, pues de ser así confesó que hubiera pensado en retirarse del boxeo.

Estoy listo para pelear el 21, las 2 derrotas que tuve no fue que perdí, me querían no sé, perjudicar pero yo puedo pelear 12 rounds y el pasado no me representa (...) Si hubiera sentido que me ganaron hubiera pensado en ya no boxear", aseguró.