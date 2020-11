Pumas, el nuevo aire de Julio González

Seis años después, Julio González regresó a una Liguilla y lo hizo de manera inesperada. El portero de Pumas ha cumplido una buena actuación con la ausencia de Alfredo Talavera y fue factor clave, con un penalti atajado, para que el cuadro del Pedregal se llevara el triunfo en el partido de ida de los cuartos de final ante Pachuca por 0-1.

El arquero aseguró estar muy feliz en Pumas, y aunque no sabe cuál va a ser su futuro con el equipo, quiere contribuir a que el cuadro azul y oro logré el título de liga en este Guard1anes 2020:

“Estoy satisfecho con mi trabajo, creo que he hecho las cosas bien cuando se me ha requerido. Más que una presión, es una motivación estar acá, y mi objetivo, al igual que el del resto del equipo, es darle una alegría a la afición en estos momentos difíciles que estamos pasando”.

González aseguró que lejos de una rivalidad, hay una buena comunicación con Talavera: “Mi relación con él es excelente, siempre hablamos antes de los partidos, me da consejos, me pide que siga haciendo las cosas bien. En ese aspecto, no hay ningún problema”.

El guardameta dijo sentirse más maduro que en 2014, cuando disputó su primera liguilla defendiendo los colores de Santos Laguna, precisamente enfrentando a Pachuca en una semifinal:

“Estoy más estable desde lo profesional y personal. En aquel entonces cometí muchos errores, pero no por ello significa una revancha para mí, aunque se trate del mismo rival. Soy un tipo que disfruta de cada momento, y mientras ayude a que Pumas avance, yo estoy tranquilo”.

Con respecto al partido de ida, González aseguró que el equipo universitario hizo un partido inteligente: “Sacamos el cero en la portería que es una de las cosas que queríamos. Si planteas un partido para empatar, lo más seguro es que pierdas, y nosotros acá no hacemos eso. Va a ser un encuentro difícil el domingo, pero jugamos en casa y con nuestras ventajas”.

El portero espera un partido diferente al que se disputó en el Estadio Hidalgo: “Pachuca es un equipo muy complicado, viene con la necesidad de ganar y por ello, no nos podemos descuidar ni un segundo. Es importante que mantengamos el orden y el buen juego de todo el torneo, para avanzar hacia el título, porque estando en Liguilla, ya no hay de otra que ir por el campeonato”.

POR ÓSCAR ZAMORA