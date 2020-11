Yahel Castillo, el rebelde con causa que gana el PND

Contrario a la explosividad y acelerados reflejos que exige su deporte, el medallista mundial Yahel Castillo habla pausado y en voz baja. Durante casi 20 años que ha volado entre giros y vueltas desde el trampolín de tres metros han salido caminos radiantes como torcidos, pero hoy, que recibe el Premio Nacional de Deportes en su 45ª edición, admite que de las adversidades han florecido sus mayores enseñanzas.

Desde fallar un clavado, hasta sanciones por indisciplina, el atleta ha tocado el fondo de la fosa y cada tropiezo lo lleva a rectificar.

“Es parte del proceso, no de un deportista, de una persona. No somos máquinas. Siempre he estado en ‘el ojo del huracán’; me tocó que se supieran algunos casos, aunque de otros no se enteraron (risas).

Medallas mundiales

“Pero, sin presunción, en cierto sentido me gusta que la gente dude de mí, porque agarro coraje en los entrenamientos y digo, no creo que un atleta indisciplinado gane medallas mundiales ¿verdad? No por un día se puede tachar todo. Lo he disfrutado, en sus momentos lo he sufrido, pero salir adelante a competir por México y ganar medallas en su nombre es lo más grande”, expresó el competidor, campeón panamericano de trampolín de 3m sincronizado, al lado de Juan Celaya, también premiado hoy.

Además del oro continental en Lima 2019, la dupla Castillo/Celaya logró el bronce mundial en Gwanju, Corea del Sur, lo que dio a México la plaza olímpica a Tokio 2020, misma que Yahel desea retener para este equipo, pues desde la campaña pasada la pareja de Rommel Pacheco y Jahir Ocampo se dijeron inconformes con el proceso selectivo a puerta cerrada que los dejó fuera de representar a México.

“Más que la pandemia me pegó que nos pospusieran los Juegos Olímpicos. Yo tengo un sueño que veía tan cerca… pero también hay que ser pacientes. Estos ocho años se me han ido en un abrir y cerrar de ojos. Sólo tengo en mente disfrutar cada entrenamiento para llegar a la final olímpica con mi amigo Juan Celaya y ganar una medalla, pues queremos la de oro”, garantizó con certidumbre el clavadista.

Sobresale

Con Yahel, también recibe el PND 2020 en la categoría de Entrenador, su técnico Stefan Marinov.

El premio se entregó por vez primera en 1975 a Olegario Vázquez Raña (tiro deportivo) y al clavadista Carlos Girón.

En sus inicios, sólo reconocía a deportistas amateurs, por los resultados obtenidos en esa campaña.

En 1984, se incorporó el reconocimiento a deportistas paralímpicos, y en 1985 a promotores del deporte.

En 1995, el PND se extendió para entrenadores, y lo ganó por vez primera el técnico de marcha Jerzy Hausleber.

En 2005, se creó la categoría de Deportista Profesional que ganó el beisbolista Jorge Cantú.

Desde 2012 se agregó la modalidad de Juez o Árbitro y también la terna de Trayectoria.

Yahel Castillo Huerta

Fecha y lugar de nacimiento: 6 de junio de 1987; Estado de México.

Estatura: 1.67 m.

Peso: 66 kg.

Palmarés: Tres veces medallista mundial (2011, 2013 y 2019), tres veces campeón panamericano (dos en 2011 y una en 2019) y tres veces finalista olímpico en 2008 y 2012, además de medallista en Copa del Mundo.

Numeralia

15 Años hace que ganó su primer oro mundial, como juvenil.

7 Las categorías en que se entrega el PND.

2 Ocasiones que Yahel recibe el PND, la primera en 2011.

Por Katya López Cedillo