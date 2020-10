VIDEO: "El Piojo" Herrera encara al árbitro César Ramos tras derrota del América

El día de ayer, luego de la derrota del América, ante el León, Miguel "El Piojo" Herrera, encaró al arbitro César Ramos a quien siguió hasta el acceso al vestidor de lo silbantes

La derrota de las Águilas (3-2) los deja fuera de los cuatro primeros lugares del Torneo Guard1anes 2020.

Herrera terminó molestó con César Ramos y el cuarto árbitro, luego de la amonestación que sufrió. Ante los reclamos del técnico de las Águilas, el silbante del partido ante León no se quedó callado.

Cesar Ramos: “yo no la puse en la fila 80” C MAMUT pic.twitter.com/jVDfqGBgsy

En el dialogo que tuvieron se puede escuchar al silbante decirle al Piojo: "Yo tome la determinación Miguel, no él (cuarto árbitro)...te equivocaste tú con tu planteamiento, es lo mismo".

Miguel Herrara también recordó la final del Apertura 2019, donde Ramos no le marcó un penalti al América en la final contra Monterrey.

"Yo me equivoco, como te equivocas en tus planteamientos. Yo no tiré los penales, yo no la puse en la fila 80", advirtió Ramos.