¿Quién es Jacques Audiard, director de "Emilia Pérez"?

Hasta antes de la presentación de Emilia Pérez en el Festival de Cannes, pocas personas recordaban o incluso conocían en México a Jacques Audiard, cineasta que, sin embargo, es un referente en cierto cine hecho en Francia.

Con 72 años de edad, se puede decir que Audiard es un consentido de los festivales y cierto sector de la crítica francesa. Tiene 17 películas en su haber, es conocido por retomar historias de minorías étnicas que residen en su país.

Prueba de ello son Un profeta, donde aborda la vida de un joven argelino en una prisión gala donde debe decidir si unirse a una pandilla corsa o a un grupo musulmán, o París, Distrito 13, en la que cuenta la vida de tres jóvenes amigos de la comunidad china parisina.

Ha ganado un total de 81 premios a lo largo de su carrera, incluyendo el Globo de Oro al Mejor musical por Emilia Pérez, y una Palma de Oro del Festival de Cannes por el drama Dheepan.

Bailar sobre la tragedia

Recientemente, Audiard ha sido blanco de numerosos reproches de parte de la crítica especializada por la preparación en torno a Emilia Pérez, cinta basada en una novela de Boris Razon, pues hay quienes lo acusan de trivializar el drama de la violencia en México.

Aunque sus declaraciones son polémicas, no son nuevas. Ya durante el estreno de la cinta en el Festival de Cannes, Audiard resaltó que, si bien estaba al tanto de la situación mexicana, lo que quería era que la gente bailara.

“Algo me sorprende profundamente de México, todos esos problemas de los desaparecidos y de los feminicidios me parecen horribles. Hay regiones enteras a las que no puedes ir, porque son inseguras y el desmoronamiento de la democracia es insoportable para mí.

“Yo quería hacer un musical, quería que la gente se pusiera a cantar y a bailar, así que ¿por qué no hacerlo sobre el fondo de una tragedia”, señaló el cineasta galo durante la presentación de la cinta, que se estrena este 23 de enero en el país.

A pesar de la polémica, "Emilia Pérez" es una de las favoritas de cara a la temporada de premios. Foto: AFP

El desarrollo de Emilia Pérez, proyecto en el que no participan profesionales mexicanos a pesar de estar supuestamente basada en México, se dio durante la pandemia y eso le permitió a Audiard trabajarlo como una ópera.

“Leí una novela de Boris Razon llamada Écoute. Allí hay un capítulo que habla sobre un narcotraficante que quería cambiar de identidad. No hay mucho desarrollo en la novela, así que lo hice en mi película. Se me ocurrió que sería un tipo de ópera y me tomó un tiempo hacerla película”, concluyó.

