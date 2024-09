Mimi Land: "No soy perfecta, cometo errores todo el tiempo"

A veces, la vida da giros inesperados. En el caso de Mimi Land, ese giro la llevó a convertirse en una de las YouTubers más queridas por niños y adolescentes en el mundo hispanohablante. Todo empezó cuando tenía 10 años. Hoy, con 16, Mimi sigue siendo esa chica auténtica y con chispa que decidió compartir su vida sin filtros, sin pretensiones, solo siendo ella misma, no solo en YouTube, sino también en Instagram y TikTok, donde continúa conectando con su comunidad a través de contenido sincero y divertido.

“No sabía en lo que me estaba metiendo, sólo quería divertirme”, cuenta Mimi al recordar el inicio de su canal de YouTube. Lo que empezó como un juego se convirtió en un fenómeno. Con el apoyo de Lola Land, una YouTuber cercana a su familia, Mimi subió su primer video sin pensar demasiado en lo que pasaría después. “Fue raro al principio. A mis amigos les extrañaba que grabara todo el tiempo. Algunos no entendían y otros querían salir en los videos solo por salir”, confiesa.

Sin embargo, Mimi, siendo una niña de solo 10 años, no se dejó intimidar. “Al principio, me daba miedo lo que dirían. Pero luego empecé a recibir mensajes de personas a las que realmente hacía feliz. Y ahí entendí que valía la pena”. Mimi Land empezó a crecer. No solo su canal de YouTube, sino también su presencia en Instagram y TikTok, donde comparte su día a día con frescura y autenticidad. Mimi misma creció, aprendiendo a ser fuerte en un mundo que a veces puede ser cruel, pero que también te da muchas recompensas.

Mimi ha crecido en frente de la cámara y ha aprendido a reírse de sus propios errores. “Hablar español no era lo mío. Mis padres son de Venezuela y Argentina, pero yo me crié en Estados Unidos y, aunque siempre escuché español en casa, hablarlo es otra cosa”, dice con una sonrisa.

Los primeros videos en español fueron un caos, “Tenía que repetir las cosas mil veces, no se entendía nada de lo que decía. Me frustraba, pero luego me di cuenta de que la gente se reía conmigo, no de mí. Así que, ¿por qué no seguir?”.

Con esa filosofía, Mimi se ha conectado de una manera única con su audiencia. Su sinceridad sobre sus propias dificultades con el idioma la hizo más cercana.

“No soy perfecta, cometo errores todo el tiempo, y creo que eso hace que mis seguidores se sientan más conectados conmigo. Nos reímos juntos de mis locuras”. Esto se refleja tanto en sus videos de YouTube como en sus publicaciones de Instagram y los divertidos clips de TikTok, donde no teme mostrarse tal como es.

Es fácil pensar que Mimi Land es solo la chica de los videos, pero detrás de la pantalla, hay una adolescente como cualquier otra. “Me gusta la comida venezolana, amo el fútbol argentino, y también me encanta estar con mis amigos, los que no saben ni entienden qué es ser YouTuber o influencer en TikTok e Instagram”, explica. Mimi ha aprendido a valorar las amistades auténticas, aquellas que no dependen de cuántos seguidores tiene o de si aparece o no en un video.

“Con el tiempo, te das cuenta de quién está contigo por quién eres, no por lo que haces”, reflexiona. Este aprendizaje ha sido uno de los más importantes para Mimi, quien ha sabido proteger su espacio personal y su esencia en medio del ruido de las redes sociales.

Mimi no tiene miedo de hablar de sus sueños, pero siempre con una dosis de realidad. “Me encantaría explorar la actuación o la música, estoy tomando clases de canto y actuación, pero sé que cada cosa lleva su tiempo”, dice. Para ella, lo más importante es seguir siendo auténtica, no dejarse llevar por las presiones de la industria digital y mantenerse conectada con sus raíces y valores, tanto en sus videos como en las fotos y reels que comparte en Instagram.

Y aunque el futuro de Mimi Land parece lleno de posibilidades, ella tiene claro que su mayor éxito hasta ahora ha sido construir una comunidad que la sigue por lo que es, no por lo que pretende ser. “Siempre les digo a mis seguidores: sé tú mismo. No intentes ser alguien más. Eso es lo que te hace único.” Ya sea en un video de YouTube, un post de Instagram o un TikTok, Mimi busca transmitir ese mensaje de autenticidad.

Quizá Mimi no se considere una “influencer” en el sentido tradicional de la palabra, pero su impacto es innegable. “Si puedo hacer que alguien tenga un buen día o inspirarlo a ser auténtico, eso es más que suficiente para mí”, concluye. Mimi Land es una prueba viviente de que se puede crecer en internet sin perder la esencia, y de que a veces, el camino más auténtico es el que más vale la pena seguir.

