"Canto con mis 30 años de estudio": Arturo Chacón-Cruz

El escenario, dice el tenor sonorense Arturo Chacón-Cruz, se ha convertido en un sitio de felicidad plena que se disfruta con responsabilidad y con humildad. Esa plenitud se aplaude a la distancia. Hace unas semanas, la televisión francesa que cubre la Fiesta de la Música, en el Teatro de Orange, transmitió la interpretación de "Nessun dorma", de Turandot, de Puccini, por la que recibió una gran ovación y fue viral en redes sociales.

“Capturaron una emoción que, al parecer, fue muy contagiosa. Paralelamente estaba haciendo la ópera Carmen, a unas a unas horas de ahí, pero es muy importante aprovechar estas oportunidades de conciertos tan multitudinarios, sobre todo con una aria tan emblemática, en el año del centenario de Puccini, en el festival de música más visto en Francia y, me parece que en toda la televisión europea. Ya me invitaron para el próximo año y esperemos que el calendario me permita volver”, cuenta el cantante en entrevista con El Heraldo de México.

El sonorense es considerado como uno de los tenores más destacados de su generación y se ha consolidado como un protagonista en los teatros y salas de concierto de mayor renombre en todo el mundo. Hoy su trayectoria, asegura, le da tranquilidad.

“Desde hace unos cinco o seis años vengo diciendo que estoy entrando a la época madura del tenor, pero ahora sí salgo al escenario y me siento como si me estuviera poniendo los zapatos más cómodos que tengo, he llegado a un momento de mucha seguridad en lo que estoy haciendo, no quiero sonar mal, lo digo con mucha humildad: estoy a gusto, feliz, sin nervios, no me siento preocupado, ni tengo otras cosas en la mente fuera de compartir un momento bonito con el público”.

Y añade: “Salgo al escenario con todo mi corazón y me presento con mis más de 30 años de estudio, con mis prácticas diarias, con el talento que Dios me dio y con todos los cuidados que he tenido con mi carrera; si les gusta, lo agradezco mucho, si no, está bien, aceptar esto es parte de la madurez”.

Chacónse va a presentar el 29 de septiembre, en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, como parte del concierto "100 años de Puccini", para el que, adelanta, está listo.

FOTO: Antoine Monegier du Sorbier / Morgane Production

MAAZ