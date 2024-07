Ofrece una renovadora mirada a la comunidad mexicoamericana

Desarrollada durante las décadas de los 40 y 50 entre los integrantes del Programa Bracero, que migraban desde comunidades rurales en México para trabajar en los campos de Estados Unidos, la comunidad mexicoamericana tiene su propia cultura.

Conocida como chicana o pachuca, esta comunidad tiene una identidad única, que suma la raíz de su tierra de origen a la que los acogió, aunque aún en la actualidad siguen denunciando cierto racismo.

Sobre este tema versa la presentación Pachuquismo, desarrollada por la coreógrafa chicana Vanessa Sánchez y su compañía La Mezcla, que trae desde San Francisco, California, una muestra de su historia.

La puesta en escena se acompaña con música en vivo. Foto: Cortesía

“Pachuquismo honra el trabajo, legado y resistencia de las pachucas, pues a pesar de ser maltratadas, atacadas racialmente, vilipendiadas en los medios y pasadas por alto a lo largo de la historia, se levantaron como activistas en una etapa de gran conflicto y opresión”, detalla la compañía en un comunicado de prensa.

Un mestizaje exitoso

En la puesta en escena se exhibirán casos históricos de pachucas que, por su origen y manera de vestir o hablar, fueron arrestadas y encarceladas de manera injusta por las autoridades de la época.

'Pachuquismo' retoma la cultura chicana desde un punto de vista feminista. Foto: Cortesía

En el plano artístico, el ensamble, integrado por nueve bailarinas, retoma ritmos norteamericanos como el jazz o el tap para mezclarlos exitosamente con el son y el fandango jarochos.

“La música en vivo cuenta con la dirección de Ayla Davila. Lo mismo se entonan sones jarochos populares, como La Bamba y La Bruja, que clásicos del jazz y el blues, como Dream a Little Dream of Me y Nobody Knows You When You’re Down and Out”, detallan.

El ensamble está compuesto por nueve mujeres. Foto: Cortesía

Pachuquismo se presentará el 24 de julio en el Teatro de la Ciudad de Irapuato y un día después en el Teatro de la Ciudad de Purísima del Rincón, ambos en Guanajuato, para terminar su pequeña gira en el Teatro de la Ciudad de México Esperanza Iris el próximo 27 de julio, a las 19:00 horas. El acceso tiene un costo de 385 pesos.