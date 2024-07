Ballet provincial, un legado dancístico

En 2023 se conmemoraron 90 años del nacimiento de la bailarina mexicana Lila López, cuyo legado permanece a través del Ballet Provincial de San Luis Potosí y la fundación del Festival Internacional de Danza que lleva su nombre, un encuentro que difunde, promueve y desarrolla la danza, a través de la comunidad artística local, nacional e internacional.

Carmen Alvarado (San Luis Potosí, 1966), actual directora del ballet compartió que, aunque no ha sido fácil sobrevivir a las adversidades, los bailarines y el cuerpo docente se han mantenido de pie gracias al amor por la danza, uno que Lila López profesó a la disciplina durante toda su vida y que le fue transmitido a quienes la conocieron y a su público.

“Siempre le digo a mis alumnos que Lila nos dejó un salón de danza, una grabadora grande de carrete, sus creaciones, su pasión y sus ganas de evolucionar para manifestar a través del movimiento del cuerpo las emociones, las preocupaciones o simplemente el baile, y eso es suficiente, tenemos que trabajar y cuidar su legado”, dijo la también docente.

Asimismo, compartió que El 60 aniversario del Ballet Provincial motivó la organización del acervo de Lila López, que de acuerdo con Alvarado se conforma en mayormente por fotografías y programas de mano.

“Aún no tenemos el acervo en números, ni el destino, sin embargo, me he propuesto recopilar información, imágenes y documentos relacionados con el ballet en posesión de la propia compañía, del Instituto de Potosino de Bellas Artes (IPBA), amigos, familia, bailarines y los asiduos a la danza de Lila porque deseo que se le reconozca”, contó.

Entre las danzas más relevantes de Lila López se encuentran Cactus y Rebozos, las cuales, aluden a la cultura y tradición tlaxcalteca: “Lila López fue más de Tlaxcala que yo, por lo que su obra se vio muy influenciada por la vida, la cultura y el paisaje del estado”.

Fotos: Gobierno de SLP

Por otra parte, manifestó que el que el ballet se encuentre en San Luis Potosí y no en la Ciudad de México, nutre el abanico dancístico y cultural del país.

Carmen Alvarado bailó 25 años bajo la dirección de Lila López, mientras que otros 25 los ha dedicado a la danza como alumna, coreógrafa y directora del Ballet Provincial, en donde se ha distinguido por su entrega, disciplina, perseverancia y la enseñanza del respeto a cada uno de los elementos de la danza: el cuerpo, el espacio, la acción, el tiempo y la energía.

Asimismo, es creadora de la Muestra de Danza Carmen Alvarado, un evento cultural que contempla dos presentaciones, una clase magistral y una conferencia cada año, desde 2017.

“El encuentro surge por el interés de crear un espacio donde el público potosino pueda conocer el talento dancístico de las agrupaciones locales en un ambiente cordial y de convivencia que permita la promoción de la danza y la creación de nuevos públicos”, explicó.

Alvarado explicó que actualmente los bailarines más jóvenes se encuentran llenos de nuevas ideas y técnicas con las que llevan al escenario sus preocupaciones, como el tema de la diversidad, el medio ambiente, la violencia, la guerra, entre otros.

Por Azanteh Cruz

EEZ