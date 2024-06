Crean nuevo escaparate para los artesanos mexicanos

El talento de los artesanos mexicanos es innegable y reconocido en todo el mundo. Sin embargo, desde sus talleres hasta los ojos de quienes están en posibilidades de comprar sus piezas, existen abismos que parecen insalvables.

Para poner su granito de arena en el apoyo a los creativos mexicanos, se creó la Feria Xcaret de Arte Mexicano que, del 19 al 22 de septiembre, ofrecerá no solo un espacio gratuito para que los artesanos ofrezcan sus creaciones, también será una plataforma que potencie su crecimiento.

“El Grupo Xcaret lleva trabajando en temas de artesanía desde sus orígenes. De hecho, tenemos el Pueblo Maya, que es un espacio en donde artesanos pueden elaborar sus piezas y vender directo a nuestros visitantes, pero sobre todo nuestros visitantes pueden entender las técnicas que usan y el trabajo que hay detrás de una artesanía.

“De ahí nace esta idea de hacer una feria que reuniera a los maestros y maestras artesanos, los más que pudiéramos, de México, y también algunos talentos emergentes para que vayan aprendiendo y que esto continúe y que siga, que es la idea”, detalla Iliana Rodríguez, directora corporativa de Sostenibilidad de Grupo Xcaret, en entrevista exclusiva con El Heraldo de México.

Comparten su amor por México

Durante los cuatro días que durará este evento, a realizarse en la Hacienda Henequenera del parque, habrá conferencias, demostraciones prácticas e incluso pasarelas para presumir la maestría de los artesanos.

“Nuestro propósito es hacer feliz al planeta contagiando nuestro gran amor por México, y no puedes contagiar el amor por México si no muestras México. Esto es parte de nuestro propósito y queremos provocar que las personas hablen con los artesanos, pero además queremos que los artesanos tengan oportunidad de compartir saberes entre ellos.

“Van a poder impartir talleres, también va a haber conferencias para los artesanos, para ir mejorando las herramientas que puedan tener para continuar con su oficio y con la venta de su trabajo de maneras más eficientes”, explica Rodríguez.

La idea detrás de la feria es promover el intercambio entre artesanos. Foto: X / Xcaret Park

El acceso a la feria, cuyas actividades se realizarán durante los cuatro días entre las 10:00 y las 19:30 horas, será gratuito para quienes visiten el parque o se hospeden en los hoteles de la cadena, mientras que si solamente quieres visitar la feria, el acceso cuesta 200 pesos.

“La feria no tiene costo de inscripción para los artesanos, no tiene costo de stand y tampoco tiene comisión sobre venta. Xcaret no va a obtener una ganancia económica al respecto, la idea es ofrecer el espacio a los artesanos y darles todas las facilidades posibles para que puedan venir y enriquecer este evento”, concluyó.