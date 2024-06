Conchi León explora en su puesta en escena las secuelas de tener un padre violento

Narrada desde los recuerdos de una niña de cuatro años que creció en un núcleo familiar permeado por la violencia, Conchi León (Mérida, 1973) lleva a escena Cachorro de León. Casi todo sobre mi padre, en el Teatro Xola, los miércoles de junio.

En entrevista, la actriz y dramaturga explicó que la obra comenzó a escribirse hace más de ocho años, momento en que su padre -el perpetrador de la violencia en su hogar- tuvo un infarto y quería verla por última vez.

“En 2016 recibí la llamada de mi hermana dándome esta noticia, le dije que tenía mucho trabajo y cuando colgué el teléfono me puse a pensar si realmente había sido un mal hombre o si sólo lo estaba mirando desde los ojos de mi mamá, si solamente tenía esos recuerdos violentísimos de él o había algo más”, contó León, quien explicó que la obra es un intento por esclarecer cómo fue su infancia junto a su padre y también para ver si había algún camino de reconciliación.

Y agregó “acorralé a mi madre toda la vida con mis preguntas: ¿por qué sigues con él?, ¿por qué no te divorcias?, ¿por qué no traes a la policía?, ¿por qué lo perdonas?, ¿por qué, por qué, por qué?, pero nunca cuestione a mi papá por nada, seguro que no existía un respuesta porque no hay una justificación para la violencia, pero debí cuestionarle de la misma manera que a mi madre; mi papá venía de un padre alcohólico y abusador, y de una madre sumisa, qué tanto esta violencia perpetrada contra los miembros de su familia también le afectó a él”:

La obra, señaló, la llevo a reflexionar sobre los estereotipos, las paternidades y las masculinidades, sobre quiénes, siendo hijos varones presencian la violencia contra sus madres y no pueden hacer nada, no pueden defenderla, no pueden llorar, no pueden demostrar debilidad emocional y aprenden a descargar sus frustraciones con el otro.

“Por una parte mi mamá no sentía que debía ser amada, había perdido a cinco hijos derivado de las golpizas que le propinaba mi padre y se sentía culpable, para ella los golpes y el amor no significaban nada; por otra parte, mi papá no reparaba en la violencia ni en ella, ni en nosotros, ni en que la presenciáramos, eso nos dejó una huella para toda la vida”, dijo la dramaturga, quien indicó que la obra se basa en la vida y en la de su madre.

A DETALLE

La obra se estrenó en 2018 y se llevó a un formato digital durante la pandemia por COVID-19.

La dramaturgia busca reflexionar sobre el tema de la masculinidad.

Cachorro de León se basa en su vida y la de su madre.

Conchi León inspira toda su creación en los testimonios de mujeres indígenas, mujeres violentadas, niños en situación de riesgo y los hombres en la cárcel.

4 fechas se va a presentar en el Teatro Xola

MAAZ