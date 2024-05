"Troika": Una novela sobre las diferentes formas de maternar

Para la ensayista y poeta Isabel Zapata (Ciudad de México, 1984), el hilo que atraviesa Troika, su primera novela publicada por Almadía, “es la exploración de los vínculos -maternales o no- que crean las personas en su paso por el mundo”.

En entrevista, la autora de Una ballena es un país (2019) indicó que el libro cuenta la historia de Andrea -una niña-, Francisca -empleada doméstica- y Troika -una perra-, quienes permiten al lector hacer el recuento de una infancia sostenida entre personas y animales que están fuera del árbol genealógico.

“Un tema que me obsesiona mucho y que he tratado a partir de diferentes géneros es el de los vínculos, los que creamos entre seres humanos y con los animales, que no es una cosa menor”, enfatizó Zapata, quien explicó que la novela cuestiona lo que sucede cuando estas presencias desaparecen.