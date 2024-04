Concierto Sinfónico de Star Wars en la CDMX: ¿cuándo y dónde comprar los boletos?

El concierto sinfónico de Star Wars se llevará a cabo el sábado 4 de mayo, Día de Star Wars, a las 18:00 h, en el Teatro Ángela Peralta.

Además, dentro del teatro habrá diferentes actividades como: venta de coleccionables, duelos de Sables de Luz y cosplayers.

Si aún no tienes plan de fin de semana y eres fan de Star Wars, tenemos el plan perfecto para ti, ya que habrá un concierto sinfónico con más de 100 músicos en escena bajo el liderazgo de Caesar Uriel Hernández y será interpretado por la Mex Pops Orquesta, que dará un icónico concierto para celebrar el día May the 4th, (reconocido por los fans de la saga como el día de Star Wars).

El Teatro Ángela Peralta albergará atracciones y actividades para celebrar este día por lo que habrá cosplayers profesionales para que la fanaticada pueda tomarse fotografías e inmortalizar este día, además, se invita a los asistentes a ir caracterizados como sus personajes favoritos de Star Wars.

Disfruta esta actividad en familia. Foto: Especial

Habrá actividades para celebrar el Día de Star Wars

Además del concierto de la Mex Pops Orquesta habrá venta de artículos coleccionables donde los fans de la saga Star Wars podrán adquirir desde figuras hasta objetos de colección, para llevar a casa un recuerdo de esta experiencia única, así como duelos de Sables de Luz: La emoción de los duelos de sables de luz se desatará en el escenario, llevando a la audiencia a un enfrentamiento entre los Jedi y los Sith en vivo.

¿Dónde conseguir mis boletos para el May the 4th en la CDMX ?

Los boletos ya están disponibles en línea en: https://www.ticketopolis.com/starwarsday/index.html. Los asistentes pueden elegir sus asientos, pagar con cualquier forma de pago y recibir sus boletos de inmediato en su WhatsApp y correo electrónico.

El concierto sinfónico de Star Wars se llevará a cabo el sábado 4 de mayo a las 18:00 horas en el Teatro Ángela Peralta, ubicado en Aristóteles sin número Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo.