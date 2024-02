Roberto Fabelo Hung y la libertad de su arte

En 2019, Roberto Fabelo Hung (La Habana, 1991) convocó a asistir a una galería vacía. En medio de la concurrencia aparecieron varias mujeres que rompieron en llanto. El artista cubano tituló su obra "Plañideras" y con ella quería provocar una reflexión: "Las plañideras son estas personas a las que se les paga para llorar cuando hay una pérdida, pero yo lo hice para remover un poco, para cuestionar cómo estaba el arte en esos momentos", cuenta.

La pieza tuvo como sede la ciudad de La Habana y más que un performance se trató de un happening en el que nadie sabía lo que iba a suceder. La idea de Fabelo era impactar: "A mi me gusta el arte que te llega, que te remueve, que es visceral, que es shock y por eso es que uso otro tipo de medios, de técnicas, no es que la pintura o lo más clásico no sea chocante, pero me gusta romper esos límites", afirma.

Con esa intención llegó también a México: en Zona Maco presentó, de la mano de la Galería Habana, "Dance of Kali", una escultura-instalación en la que se ve una jauría de xoloitzcuintles que se enfrenta entre sí. La pieza, impresa en 3D, plantea una ambivalencia: por un lado, la carga mitológica que el canido tenía entre las culturas ancestrales de América (el propio Fabelo es dueño de dos generaciones de xolos) y por otra parte, el sentido terrenal del animal, la del perro callejero, tan abundante en Cuba, y que incluso sirve para acuñar la frase "vida de perros".

La pieza forma parte de la serie Kaliyuga, término hindú que se refiere a un momento difícil de la existencial humana.

"Yo soy muy apegado a los estudios de la filosofía, de la semiótica y Kaliyuga es la época actual, la época del caos, de la pérdida de los valores humanos, yo trabajo mucho con esos valores, son temas que están mucho en el aire hoy en día y utilizo las mismas dinámicas que propone: temas como la violencia, el caos, son temas que me gusta reflejar en mi obra porque es una manera de entender cómo está el mundo ahora".

Para Fabelo era casi natural llegar al arte (su padre es el afamado Roberto Fabelo Pérez), en el fondo de su práctica artística hay gozo.

"Yo siento mucho placer al hacer la obra y a veces son investigaciones, de alguna manera íntimas y aunque intento transmitir algunas cosas es el placer también que siento al hacerlas , yo siento que el arte es también una forma de libertad, la sociedad de hoy tiene cada vez más estigmas, más cánones y el arte es una forma de liberarnos de esos símbolos que tenemos, desajustarlos o verlos desde otra perspectiva".

Más allá de una perspectiva política directa o una forma de denuncia, Fabelo busca la reflexión y extender la noción de arte.

"Lo bueno que tiene el arte es que uno tiene la libertad de hacer lo que uno quiera con él y también, el poder expresarte con el mundo, poder interactuar con el mundo, una obra abstracta puede llegar a ser tan política como lo puede llegar a ser una obra como la mía. Lo interesante es que cada uno puede llevarlo hasta donde desee, todo arte puede ser visto como político o como arte de corte íntimo, el arte es demasiado polisémico, tiene muchos sentidos como para recortarlo".

A DETALLE

Después de su paso por Maco, Roberto Fabelo Hung expone al fin de mes en Washington.

En la ciudad estadounidense expone otra pieza de su serie Kaliyuga.

Actualmente, el artista cubano tiene su taller en la ciudad de Miami.

MAAZ