Desmitifica al patriarcado desde la ciencia

La historia de la humanidad es, de alguna manera, la historia de una serie de segregaciones sucesivas con las que ciertos grupos lograron la supremacía sobre sus iguales en distintos contextos sociales.

El patriarcado, o la supremacía del hombre, es un proceso histórico similar al de la supremacía racial, económica, de linaje o de origen. Esa es una de las tesis que la periodista británica Angela Saini desmenuza en su más reciente libro.

“El patriarcado es, en realidad, un intento de controlar a un grupo entero de personas contándoles una serie de mitos sobre sí mismos y sobre los demás. Si puedes llegar a la raíz de eso, entonces creo que puedes empezar a cambiar.

“Los parámetros de desigualdad y poder cambiarán a medida que esas cosas cambien. Pero creo que siempre habrá gente que intentará controlar a la gente, a otras personas, pero la forma en que lo hacen cambia”, detalla Saini, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Una pelea constante

Para la experiodista de la BBC y autora de otros libros que han roto récords de ventas en el Reino Unido, la constante en las sociedades es el cambio y así lo ha experimentado precisamente en su experiencia en la prensa.

“En alguna época había mucho sexismo contra las periodistas y probablemente todavía lo haya en algunas partes del mundo. Querían que las mujeres tuvieran buen aspecto y fueran inteligentes.

“Y eso sigue siendo un problema: les importa menos lo que dices que cómo te ves y cómo lo dices, pero eso está cambiando. Y creo que esa es parte de la razón por la que comencé a escribir, porque esas cosas importan menos”, recuerda.

Saini es considerada una de las periodistas de ciencia más importantes de su generación en el Reino Unido. Foto: Instagram / Angela Saini

Su primer libro, Inferior, habla sobre el papel secundario que equivocadamente se ha otorgado a las mujeres en la ciencia, mientras que Superior aborda la idea del supremacismo racial que se ha ido diluyendo en todo el mundo.

“La gente escucha lo que tengo que decir y escucha mis ideas más que cualquier otra cosa. Y yo me mantengo firme, mis ideas se sostienen por sí mismas. Si están equivocadas, entonces están equivocadas.

“He hecho todo lo que he podido y soy minuciosa. Creo que el mayor desafío es que la gente suele decir: ‘Bueno, eres mujer y por eso escribiste esto. No eres objetiva, no puedes ser objetiva en un tema como este’. Pero, ¿puede un hombre ser más objetivo que una mujer al escribir sobre la diferencia de género o el patriarcado? No lo sé”, reflexiona.

Vientos de cambio

A pesar de los siglos de desigualdad, Angela ve el futuro con optimismo. La evolución de ciertas sociedades con respecto a las cuestiones de género, la mayor certeza jurídica y la reflexión social sobre la inequidad ayudan a que ese cambio llegue pronto.

“No creo que nada sea permanente, pero todavía hay problemas en la forma en que imaginamos a los demás. Y a veces me preguntan si la desigualdad es simplemente un hecho de la naturaleza humana, si siempre será así, porque siempre habrá gente que intente controlar a la gente de alguna manera para su propio beneficio.

El más reciente libro de Angela Saini está disponible en México. Foto: Especial

“Creo que tal vez sea verdad, pero incluso si lo fuera, no siempre tenemos que hacerlo en función del género, la raza o la clase. Las formas en que se hace cambian con el tiempo y seguirán cambiando y creo que ese cambio ya se está produciendo, de hecho”, señala.

El Patriarcado. Los orígenes de la dominación masculina se encuentra disponible en librerías como El Sótano, a un precio de 532 pesos.

