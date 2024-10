Alistan espectáculo sobre el creador de Rapsodia en Azul

A cien años del estreno de la Rhapsody in Blue, de George Gershwin (1898-1937) y a un mes de la presentación del espectáculo Gershwin, la vida en azul, dirigido por Alondra de la Parra, el 7 de diciembre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el pianista y músico de jazz, Thomas Enhco (Francia, 1988) afirma vivir la vida en azul (blue), por una parte, porque el blues es la raíz del jazz y, por otra, porque su color favorito es el blue.

“Cuando pienso en el blues de Gershwin me gusta hablar de la nota azul y no me refiero al club de jazz de Nueva York, ni al sello discográfico, sino a una nota del jazz que no es ni menor ni mayor, es una nota que se encuentra entre un sonido y una lágrima, entre lo improvisado y lo escrito, entre lo espontáneo y lo trabajado. Básicamente esa es la definición de la vida para mí”, explicó.

El espectáculo musical creado por la directora orquestal Alondra de la Parra que va a presentarse durante el mes de diciembre en otros espacios del país como el Auditorio GNP Seguros, en Puebla, el 8 de diciembre; en el Conjunto Santander, Sala Plácido Domingo, en Guadalajara el 10 y 11 de diciembre; el Foro GNP Seguros, en Mérida, 12 de diciembre; y el Showcenter Complex Superboletos, de Monterrey, el 14 de diciembre; es, dijo Enhco, un proyecto al que se suma por su admiración a dos personas: al músico y pianista estadounidense, y a la directora orquestal mexicana, a quien también se ha sumado en dos ediciones del Festival Paxx.

“El espectáculo es una idea de Alondra en la que jugueteamos juntos. El año pasado ella dijo que le gustaría hacer un show sobre Gershwin, me dijo ‘tú serías él’, pronto comenzamos a construir un mundo azul”, contó a El Heraldo de México.

Y agregó: “Seré Gershwin, no estaré en todo el show, pero sí en una gran parte, tocaré el piano y también cantaré en algunos momentos; todos estaremos vestidos al estilo de los años 20 en Nueva York, estará Robbie Fairchild que es un gran bailarín, Neïma Naouri que tiene una voz privilegiada y 80 músicos de una orquesta sinfónica, bajo la dirección de Alondra. Será un gran espectáculo musical, más de 100 artistas en escena”.

Entre las piezas que va a ejecutar en el piano se encuentran Slap that bass, Embraceable You, The Man I Love, Summertime y Porgy and Bess, por mencionar algunas, ésta última aborda el problema racial en el mundo.

“Su música es al mismo tiempo muy profunda y llena de alegría, también puedes bailar, para mí él es un poco como Mozart”.

MAAZ