Noche de Museos 2024: 7 sitios para celebrar el Día de Muertos en CDMX totalmente GRATIS

La madrugada de este 27 de octubre retornaron a su hogar las ánimas de las mascotas, y será durante la madrugada del 1 de noviembre que llegarán las niñas y los niños que fallecieron, así como el 2 de noviembre serán todas las personas adultas, ello como parte del tradicional festejo del Día de Muertos en México donde se recuerda a los seres queridos fallecidos y se les rinde tributo mediante una ofrenda para recibirlos en estas fechas.

Este ritual simbólico que heredamos todas y todos los mexicanos sigue conservando su significado al paso de los años, y se le han ido agregando más y más actividades en todos los estados de la República Mexicana cada una con sus propias costumbres, para rememorar y venerar a los muertos. Son días en donde aunque siempre se mantiene presente el sentimiento de nostalgia, también reina la alegría y un ánimo de celebración en todo el país.

Si no has tenido oportunidad de disfrutar alguno de los múltiples eventos que se han llevado a cabo con motivo del Día de Muertos, a continuación te compartiremos el programa de actividades culturales que se desarrollarán el miércoles 30 de octubre en la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Cultura capitalina para que no te quedes con las ganas de vivir la experiencia. Lleva a tu pareja, a tu familia o ve con tus amigos para que juntos pasen días inolvidables.

7 sitios para celebrar el Día de Muertos en CDMX

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene preparado para todas y todos los interesados un Programa de Noche de Museos, en el cual participarán 80 recintos para ofrecer las siguientes actividades el miércoles 30 de octubre:

Museo Vivo del Muralismo

El Museo Vivo del Muralismo ubicado en República de Argentina 28, en el Centro Histórico, ofrecerá de forma gratuita el "Festival del Día de Muertos. Memorias de muralistas y trazos perdidos", el miércoles 30 de octubre desde las 17:00 horas, donde habrá:

Una presentación del altar del Día de muertos.

Un taller llamado "El mensaje de las mariposas, alma de los muertos".

Música a cargo del grupo de cuerdas Ars Quartet.

Una procesión de catrinas de Papaloteando.

Recorridos guiados y libres por los murales.

Museo del Estanquillo

El Museo del Estanquillo ubicado en Isabel La Católica 26, en el Centro Histórico, ofrecerá de forma gratuita una presentación de ópera a cargo de la Compañía Nacional de Ópera Mexicana, el miércoles 30 de octubre a las 19:00 horas, donde se contará la leyenda mexicana de Narán, un hombre que desafío la tradición del Día de muertos y tuvo que pagar las consecuencias.

Museo Casa de la Bola

El Museo Casa de la Bola ubicado en Parque Lira 136, en Tacubaya, ofrecerá de forma gratuita todo un Especial de Día de Muertos el miércoles 30 de octubre desde las 17:00 horas, las siguientes actividades:

Presentación de la ofrenda.

Espectáculo de danza a cargo de la Compañía de Danza Forklórica Macuilcalli.

Premiación de Calaveritas Literarias.

Visitas guiadas.

Museo Casa de Carranza INAH

El Museo Casa de Carranza INAH ubicado en Río Lerma 35, en Cuauhtémoc, ofrecerá de forma gratuita, desde las 17:00 horas, el miércoles 30 de octubre las siguientes actividades:

Proyecciones de Cortos de terror

Una visita guiada caracterizada: Los Fantasmas del museo

Fiesta de Halloween con el grupo Boulevard A Tonal

Complejo Cultural de los Pinos

El Complejo Cultural de los Pinos ubicado en Molino del Rey 252, en el Bosque de Chapultepec, ofrecerá de forma gratuita un Especial de Día de Muertos el miércoles 30 de octubre desde las 17:00 horas, las siguientes actividades:

Casa de Miedo, en el sótano de la casa Miguel Alemán

Un recorrido con música y catrinas llamado Procesión "Fiesta de la muerte y jarana"

Show de música de Mextizo Zapoteco

Show de música con Gibran Perea

Cata de pan de muerto y venta de productos artesanales

Museo Casa del Risco

El Museo Casa del Risco ubicado en Plaza San Jacinto 5 y 15, en San Ángel, ofrecerá de forma gratuita, desde las 18:00 horas, el miércoles 30 de octubre, las siguientes actividades:

Presentación de la ofrenda dedicada al escritor español José Zorrilla

Proyección de una película de terror sorpresa

Degustación y venta de pan de muerto y chocolate

Museo de la Ciudad de México

El Museo de la Ciudad de México ubicado en Pino Suárez 30, en el Centro Histórico, ofrecerá de forma gratuita una Fiesta de Todos los Espíritus, el miércoles 30 de octubre a partir de las 18 horas, donde habrá las siguientes actividades:

Visita teatralizada con Nelly López

Presentaciones de danza

Shows de música sorpresa

Rituales y flores de la herencia cultural huasteca y nahua

