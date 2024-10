¿Qué libros tiene John Banville, el novelista irlandés que llamó "idiota e infantil" a Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024?

La escritora surcoreana Han Kang se convirtió en tema mundial el pasado 11 de octubre cuando la Academia Sueca la reveló como la ganadora del Premio de Literatura 2024, uno de los más importantes en lo que respecta a las letras; su nombre emocionó por la importancia que una mujer haya recibido el galardón, especialmente por las críticas que incluye en sus textos y por su prosa poética. Sin embargo, hizo historia (al igual que muchos otros escritores) al evitar celebrar el reconocimiento por su obra y en su lugar permanecer en silencio.

A diferencia de otros autores que se han hecho del mismo premio, Han Kang no contestó llamadas ni invitaciones a entrevistas para hablar sobre su reciente premio. De acuerdo con las declaraciones que dio su padre, Han Seung-won, y quien también es autor, la autora de "La Vegetariana" no participará en celebraciones o apariciones mediáticas "mientras haya guerras en el mundo". La decisión ha dividido opiniones, y una de las más controversiales es la que lanzó este martes el novelista irlandés John Banville.

Pues el escritor apareció con unas sorprendentes declaraciones en la que llamó "idiota e infantil" a la escritora surcoreana por no celebrar la entrega del Premio Nobel de Literatura, además de haber pedido que se "recuperara" el galardón ante la decisión de la autora. El irlandés no tuvo reparo en sus fuertes críticas, ya que además afirmó que su homóloga "hizo el ridículo" ante todo el mundo.

Este martes EFE dio a conocer que John Banville no está nada contento con la decisión de la recién premiada; en sus declaraciones más polémicas, aseguró que "deberían recuperar" el galardón, o en otras palabras, retirárselo a la escritora originaria de Corea del Sur. Aunque para muchos la decisión de Han Kang está justificada como una forma de protesta política, para el autor de 78 años, lo anterior: "fue idiota e infantil y ella hizo el ridículo".

La Academia Sueca destacó al entregarle el premio, "su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana". (Foto: EFE)

¿Qué pasó entre John Banville y Han Kang?

En un encuentro con periodistas en el Museo del Prado, John Banville arremetió en contra de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang tras decidir no festejar su reconocimiento por una ardua obra. Allí confesó que no ha leído nada de lo que ha escrito la surcoreana y también dio a entender que no es de su agrado la prosa poética de su homóloga, pues sentenció que a su edad, "sólo releo o leo cosas nuevas muy buenas".

"Los artistas tienen la responsabilidad de ser responsables en el mundo y no hacer declaraciones estúpidas, no ser infantiles ni ser indulgentes consigo mismos", dijo antes de volver a criticar a la escritora, "somos seres humanos comunes y corrientes como todos los demás, pero representamos un gran proyecto humano que es un proyecto de arte y nos corresponde a nosotros mantenerlo".

Durante el mismo encuentro, el irlandés y ganador del Premio Booker en 2005, señaló que los escritores no tienen porqué ser solemnes, aunque sí tienen que ser serios; al hablar directamente de la controversia que ocasionó Han Kang, aseguró que la condena"; hasta el momento no se ha revelado ninguna respuesta por parte de la premiada.

Cuáles son los mejores libros de John Banville

Luego de las declaraciones del autor, su nombre se ha hecho tendencia en redes sociales, donde quienes no lo conocen se preguntan más sobre su vida privada, así como por su obra. Es por ello que hoy te revelamos cuáles son los mejores libros que han sido traducidos al español del escritor irlandés que ha despertado la polémica tras criticar a Han Kang.

John Banville y Benjamin Black son la misma persona. (Foto: EFE)

El Mar (2005). Esta novela nos presenta a Max Morden, un historiador del arte, quien ha envejecido y se enfrenta al duelo por la muerte de su esposa, Anna, tras luchar contra el cáncer. El protagonista de la historia, entonces regresa a una ciudad costera donde vivió toda su infancia con la intención de revivir recuerdos positivos; la nostalgia y melancolía del libro también se mezcla con otros hechos traumantes desu vida. El éxito de esta publicación es tanta que le mereció el Premio Booker 2005.

El libro de las pruebas (2000). Este libro nos presenta a Frederick Montgomery, un hombre de 38 años, que ha sido acusado de robo y asesinato; en las páginas se nos muestran las pruebas y confesiones dirigidas al juez en las que se esconde una justificación enigmática y opaca.

La Señora Osmond (2018). Isabel Osmond viaja hasta Londres para tratar de olvidar y superar la traición de su esposo, la historia nos adentra en una reflexión protagonizada por el dolor y la búsqueda de la libertad e independencia.

¿Por qué es conocido John Banville?

El escritor irlandés de 78 años, John Banville, es conocido a nivel mundial por su contribución a las letras bajo el género de novela negra. Se sabe que el autor supo desde que era joven que tenía clara su meta de convertirse en un escritor, aunque antes de conseguirlo trabajó en The Irish Press, donde escaló hasta el puesto de Subeditor en jefe. Pero su paso por los diarios no terminó, ya que también trabajó en The Irish Times y colabora en The New York Review of Books.

¿John Banville y Benjamin Black son la misma persona?

La primera publicación que hizo John Banville fue en 1970 con "Long Lanking", una recopilación de relatos; sin embargo, sólo fue el inicio para comenzar como novelista. Cabe destacar que el autor irlandés no sólo firma bajo su propio nombre, sino que también ha recurrido al pseudónimo de Benjamin Black, nombre que utiliza desde el 2006 cuando publicó "El secreto de Christine". Bajo esta firma ha publicado 14 novelas negras.

Este es el pseudónimo del escritor. (Foto: penguinlibros)

¿Por qué libro ganó John Banville el Premio Booker?

John Banville recibió el Premio Booker 2005 gracias a "El Mar", una novela de dicho año y que fue traducida al español hasta el 2009. Por supuesto, el galardón llegó en medio de una recepción positiva para el escritor y si hay algo que se destaca de esta obra es el estilo que a muchos les recordó a Nabokov con el uso de aforismos, juegos de palabras y más.

