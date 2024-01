Recuerdan a José Emilio Pacheco a 10 años de su muerte

A una década del fallecimiento del escritor José Emilio Pacheco “su obra sigue viva e impactando a las nuevas generaciones”, así lo manifestó su hija Laura Emilia Pacheco, quien explicó que dentro del trabajo literario de su padre, este “dejó una serie de pistas para que la gente se acerque a su obra, reflexione y descubra los caminos que bosquejó para que alguien más pueda recorrerlos”.

En entrevista, la también traductora dijo que el legado del autor de Morirás lejos “es una suerte de infraestructura cultural que permite a las personas honrar la vocación que uno tiene, honrarse a sí mismo y saber por qué hace las cosas”, por lo que la enseñanza de él y de su madre Cristina Pacheco está ahí para que “todos” puedan tomarla si la necesitan.

Ante el décimo aniversario luctuoso del autor de Las batallas en el desierto, y el reciente fallecimiento de la comunicadora, Laura Emilia manifestó “extrañar el pensamiento y la visión de su padre para afrontar las pérdidas y la vida”, por otra parte, compartió que este año trabajará en un nuevo proyecto editorial para preservar su legado literario y acercarlo a los nuevos lectores.

“Extraño su presencia y trato de consolarme con sus libros aunque no es lo mismo”, externó.

Guadalupe Alonso, directora de la Casa Universitaria del Libro UNAM, institución universitaria que realizó ayer un homenaje a José Emilio Pacheco para abordar la importancia de su vida y obra, “explicó que la labor del poeta y ensayista fue inmensa, “no sólo por la cantidad de libros que escribió o los proyectos de las diversas disciplinas en los que trabajo, sino por su reflexión y visión crítica entorno a la realidad”.

Asimismo, Alonso reflexionó sobre los temas que abordó a lo largo de su vida como la realidad social y política de México, el medio ambiente, el amor, la muerte, la soledad y las infancias, siendo este una de sus mayores prioridades.

Asimismo, compartió que leer al también divulgador cultural, con su trabajo poético, le enseñó a leer poesía, pero por sobre todo, a contar algo a través de un lenguaje simple y llano capaz de comunicar: “considero que mucho del periodismo debería estar asentado en su legado”.

Por último, contó que su acercamiento al escritor sucedió en Guadalajara, en una comida, sin embargo, fue su labor como traductora lo que la llevó a conocerlo más y a encontrarse con la generosidad del ensayista y poeta.

“Yo estaba traduciendo un libro de Massimo Bontempelli y en una plática con el autor italiano me contó que otra de sus obras ya había sido traducida por un mexicano, mencionó a José Emilio Pacheco, yo me quedé sorprendida y pronto lo busque para pedirle consejos, el libro se llama El diccionario de ideas, y él no quiso ahondar mucho en él, sin embargo, siempre conté con su apoyo en todo el proceso de la traducción”, recordó.