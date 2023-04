María Katzarava da voz a las nuevas generaciones

Fortalecer la técnica vocal, la expresión corporal, la actuación, el repertorio, los roles completos y los idiomas es una de las misiones de la soprano María Katzarava, quien asumió la titularidad del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA), el 1 de marzo de este año.

“Soy egresada de las Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, así que venir y regresar un poco de lo que he tenido, es un privilegio, deseo que se compruebe que en México existen grandes voces y que la formación se convierta en un referente en América Latina y el mundo”, compartió la mexicana.

(Créditos: Leslie Pérez)

El 7 de enero de 2014, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) fundó el EOBA con la finalidad de brindar un programa de especialización operística para impulsar la excelencia profesional de cantantes y pianistas, en el entorno mundial.

Sobre lo que representa esta designación en su carrera, María Katzarava compartió en entrevista que “es un regalo, pues desde hace tiempo, descubrió su vocación por trabajar con las voces y por la enseñanza”, prueba de ello es el Studio Katzarava, un espacio que tiene como finalidad el perfeccionamiento del talento nacional y el fortalecimiento de una red de profesionales vinculados a la ópera.

“Tengo 21 años de carrera ininterrumpida, cumplida, muy feliz, yo creo que he logrado todo lo que había soñado, incluso unas cosas que jamás espere, la vida te colma de regalos, y para mí, uno de esos regalos es el EOBA”, expresó.

Además, compartió que como cantante activa, espera que “su experiencia y bagaje puedan nutrir a las nuevas generaciones, pues considera que los jóvenes están ávidos de conocimientos”.

(Créditos: Leslie Pérez)

María Katzarava “es violinista, antes que cantante” y comenzó a aprender a tocar el violín y el piano cuando tenía tres años de edad, a los ocho años tuvo su primer concierto como violinista de la Orquesta Juvenil de la Escuela Nacional de Música y continúo así por 20 años, en cuanto a su interés en el canto, éste inició al ver por primera vez la ópera “La bohème”, de Puccini, a los 12 años, hasta que en 2012 obtuvo su primer gran reconocimiento en la Competencia Nacional de Canto de Carlo Morelli.

“Estoy comprometida en 150 por ciento, estoy 24/7 atendiendo este proyecto tan noble que es el EOBA, me apasiona ver el avance de los artistas, puedo decirte, que hoy en día disfruto más sus éxitos que los míos, verlos crecer, estar en el lado de la producción, crear ideas y ayudar a que sus sueños se conviertan realidad”, dijo.

(Créditos: Leslie Pérez)

Respecto a la falta de oportunidades para los músicos y cantantes de ópera mexicana, compartió que a las nuevas generaciones les hace falta que crean en ellos, pero sobre todo, "que ellos mismos crean en ellos y en lo que se han convertido gracias a su estudio y esfuerzo”.

“A veces pasa que no les dan la mano, no los hacen brillar, y yo estoy aquí para eso, para que crezcan, para que tengan la carrera que merecen, necesitamos más sopranos, mezzosopranos, contratenores, tenores, pianistas… necesitamos hacerlos brillar”, contó.

(Créditos: Leslie Pérez)

En este sentido, explicó que para hacer sobresalir a los estudiantes y lograr que el estudio se convierta en uno de los mejores del mundo, es necesario que los profesores, los estudiantes y ella sean un equipo, y destacó la colaboración y gran labor de los docentes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

“Somos un complemento, los maestros conmigo y yo con ellos, pero también se necesita de la voluntad de los cantantes y los músicos, es una suma de esfuerzos”, contó María Katzarava, quien explicó que, aunque su labor como directora no implica dar clases, disfruta y considera necesario hacerlo, por lo que a diario trabaja con ellos.

En tanto a si existe desigualdad de oportunidades para las mujeres en el mundo de la ópera, la soprano refirió que en el tema de la edad, pues el límite para “tantear” concursos, realizar audiciones o para entrar a estudios de ópera internacionales, en los hombres son los 35 años, mientras que para las mujeres son los 27 y 28 años.

“El límite de la edad me parece desequilibrado y eso es algo que voy a tratar de cambiar, no sólo en México, sino en el chip de las personas, no se les puede coartar de esa manera los sueños, creo que debe haber mayor flexibilidad”, indicó.

En entrevista, María Katzarava reflexionó sobre las voces mexicanas, indicando que por herencia, es quizá una de las más bellas del mundo, y desmitifica la idea que se tiene respecto a que la voz de las sopranos mexicanas es más común que las de los tenores, y que por eso hay menos oportunidades para ellas, reiterando, que sólo hace falta impulsar todos los talentos.

Por otra parte, afirmó que como parte de su titularidad hay una apuesta por el rescate de compositores mexicanos, pero también por compositores internacionales cuya obra ha quedado olvidada y por otros géneros como la zarzuela.

“Es una carrera de mucha disciplina, de temple y de mucha paciencia, sin embargo, el tiempo corre, por ello tenemos que apurarnos y preparar a las nuevas generaciones lo mejor posible para que inicien una carrera internacional, y yo les quiero ofrecer esa preparación”, dijo.

(Créditos: Leslie Pérez)

Por último, compartió que desde su trinchera, buscará fortalecer en los alumnos la conciencia social, pues ha encontrado en diversas causas y movimientos, “un alimento para su alma y una inspiración en su carrera”.

“Los cantantes y músicos tenemos la posibilidad de dotar de voz a quienes se la han quitado, de apoyar la lucha de otros -que también son nuestras luchas- y de hacer que nuestra voz resuene donde se necesita ayuda”, manifestó Katzarava, quien en 2021, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ofreció un concierto en homenaje a “Las Madres Buscadoras”, con la cantante de ópera Ana Caridad Acosta, la pianista María Hanneman y la Orquesta Antonieta Rivas Mercado.

María Katzarava se ha presentado en América, Europa y Asia y se ha tomado roles importantes en diversos recintos internacionales como el Teatro dell´Opera di Roma y la Scala de Milán, en Italia; la Royal Opera House, en Londres; la Ópera de Oviedo y el Gran Teatro del Liceo, en España; por mencionar algunos.

Es fundadora del Studio Katzarava.

En 2022, María Katzarava y la pianista Argentina Durán ofrecieron un concierto en el Dubai Millennium Amphitheatre, como parte de Expo Dubái 2020.

En 2020 la soprano y la plataforma Mexicana de Arte realizaron el Katzarava’s Voice Festival.

En 2007, el tenor Placido Domingo la escuchó en una gala en Acapulco y la invitó a una audición en Los Ángeles.

Además del español, la soprano habla georgiano, inglés, francés, italiano y ruso.

