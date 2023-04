En Suecia, reconocerán la labor de la defensora de derechos humanos Malú García Andrade

El próximo 27 de abril, la defensora de derechos humanos y abogada Malú García Andrade será galardonada con el Premio Per Anger 2023, el cual es otorgado por el Gobierno de Suecia, con el que reconocen la labor de acompañamiento y apoyo que la activista ha hecho con familias de mujeres desaparecidas o que han sido víctimas de feminicidio.

El inicio de la lucha de Malú se remonta a febrero de 2001 en Chihuahua, con la desaparición y posterior asesinato de su hermana Lilia Alejandra García Andrade.

De este hecho nace "Nuestras hijas de regreso a casa", una organización de la sociedad civil creada por la madre de Malú y de Lilia Alejandra (Norma Andrade), en colaboración con la maestra de la víctima (Marisela Ortiz).

Actualmente, Malú es quien se encuentra al frente de la organización, acompañando y representando a miles de familias, labor que ha hecho por más de 20 años y por la que se ha convertido en una de las defensoras de derechos humanos más reconocidas en México.

Para el trabajo de nominación de esta edición del Premio Per Anger, participaron nueve organizaciones: Afrikagrupperna, Amnistía Internacional, CivilRightsDefenders, Diakonia, The Kvinna till Kvinna Foundation, IM – Swedish Development Partner, Save the Children, We Effect y la Iglesia de Suecia.

Amnistía Internacional de Suecia fue quien designó al ganador de este año.

El premio reconoce la labor en pro de los derechos humanos y de la democracia.

