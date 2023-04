Jefa Andrómeda: Karen Ortiz, más de dos décadas de servicio a la SSC de la CDMX

El próximo 16 de abril, Karen Ortiz cumplirá 21 años de servicio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX. Mejor conocida como la Jefa Andrómeda, Ortiz llegó a este cuerpo policial gracias a su padre, quien también era policía.

“Era la más renuente de mis hermanos”, contó la Jefa Andrómeda en entrevista con El Heraldo de México, al recordar que cuando era joven ella no pensaba dedicarse a esta profesión, sin embargo, un día su padre la llevó a la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, antes llamada Instituto Técnico de Formación Policial.

“En la puerta de admisión me dijo ‘pregunta qué es lo que piden, porque como eres muy rebelde, a ver si aquí vemos que lo eres’ y así empieza”.

Más de 1500 elementos tiene a su mando. (Crédito: Guillermo O'Gam)

Actualmente, Ortiz es la directora general regional de la policía capitalina en la alcaldía Benito Juárez y tiene a su mando a más de mil 500 elementos, entre hombres y mujeres, a quienes apoya e impulsa en su crecimiento profesional. “Cuando a mí, ya sea compañeros o compañeras, me dicen ‘me deja ir a estudiar una licenciatura’, ¿por qué no?, ¿por qué yo los voy a trabar? Claro que sí (los dejo ir), sólo nos organizamos en los tiempos”, explicó la Jefa Andrómeda, quien ha impulsado a su equipo de la misma forma en que lo hicieron con ella.

“Estoy muy agradecida con cada uno de esos compañeros que se han atravesado en mi camino, que hemos compartido experiencias laborales y que me han apoyado”, enfatizó.

De cuando Karen Ortiz comenzó su trayectoria en la SSC, recuerda que “antes figuraban puros hombres en la institución, éramos pocas mujeres”, quienes ocupaban principalmente áreas administrativas, y admite que eran pocas las mujeres policías de línea, es decir “que trabajan en las calles”.

Tiene una carrera de asistente ejecutivo. (Crédito: Guillermo O'Gam)

Actualmente, la Jefa Andrómeda reconoce que “la apertura de la mujer ha sido amplia” e incluso, “igual a la de los hombres”, especialmente en esta administración. “Creo que nos hemos ganado la credibilidad gracias al esfuerzo que nosotras mismas hemos dado y gracias también al esfuerzo de los mandos hombres que han creído en nosotras”, pues hoy en día, ya se ven más mujeres policía dentro de la institución, incluso ocupando cargos de mando.

“Siempre voy a defender a mis compañeras, siempre las voy a impulsar y voy a querer que sean más y que lleguen más lejos”, contó la funcionaria, quien aseguró que muchas de sus compañeras, además de ejercer su profesión policial, siguen preparándose tomando cursos o talleres que les imparten dentro de la misma secretaría.

(Crédito: Guillermo O'Gam)

Para la Jefa Andrómeda, ser policía ha sido "uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida", pues es un trabajo al que se tiene que entregar por completo, 24/7 porque "esto de la seguridad no para". También acepta que es una profesión complicada, más no imposible. "¿Difícil? Sí, es difícil, porque te casas con la institución".

Estabilidad, libertad, igualdad, amor y fuerza son algunos de los conceptos que definen lo que significa ser mujer policía para Ortiz.

"Cuando observas y analizas esa placa que te dieron y que portas del lado del corazón, ya la impregnaste ahí".

