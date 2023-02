El México de Diego Rodarte va a Vietnam

Cuando Diego Rodarte (México, 1984) hurgó en el buscador de Instagram una imagen sobre Sinaloa, el primer paisaje que arrojó la red social fue la capilla de Jesús Malverde, en Culiacán. El artista repitió el ejercicio con cada uno de los 32 estados y con esas primeras imágenes pintó un cuadro hasta conformar #BuscandoMéxico, proyecto pictórico que Rodarte inaugura el 7 de marzo próximo en el Museo de Bellas Artes de Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam.

El artista plástico estaba en su casa, como todos en la pandemia, entonces pensó en una nueva forma de relacionarse con el paisaje, sin necesidad de estar en el lugar, sino a través de una pantalla de computadora. Caviló también en la nacionalidad y las fronteras culturales que, aparentemente, borran las redes sociales; pero sobre todo, puso en tela de juicio la autenticidad de las imágenes que iba encontrando.

“Creo que el arte no asegura nada, sino más bien busca que el espectador se cuestione algo; entonces, ¿qué tan real es lo que encuentro en las redes sociales?, muchas veces damos por entendido que tiene una veracidad absoluta, cuando realmente no es así”, dice. Rodarte reinterpretó entonces cada sitio, sin olvidar su punto de partida: la pintura.

(Créditos: Antonio Nava)

El primer cuadro de la Ciudad de México con el Templo Mayor superpuesto y algunas manchas fucsia por un costado, o un paisaje tradicional con algunos “accidentes pictóricos” para Veracruz, forman parte de la serie. “A mi realmente lo que me interesa es la búsqueda de algo, del concepto”, explica; como en Plagios, donde pinta obras famosas reinterpretadas con manchas, escurrimientos y otros “defectos”, en #BuscandoMéxico la reinterpretación, dice, nace del acto pictórico.

Ante el imperio de la imagen, Rodarte, dice, antepone la pintura: “Lo que me interesa es que mi trabajo lleve un estandarte de que no hay nada nuevo, sería bastante ingenuo y pretencioso pensar que estoy haciendo algo nuevo, de una debilidad hago mi fortaleza; pero mi trabajo siempre nace de la pintura, inclusive la misma pintura nace de la pintura.Mi formación es pictórica, pero hoy en día, el trabajo sin investigación no me interesa, me parecería algo hueco”.

(Créditos: Antonio Nava)

La serie se expuso por primera vez en Varsovia, en el Jardín Escultórico Juan Soriano; ahora llega a Asia gracias a la Embajada de México en Vietnam y a las gestiones del embajador Alejandro Negrín. La idea, dice el artista, es que siga itinerando hasta llegar a México, a la par, la exposición y su historia se irá documentando en el sitio www.diegorodarte.com.

La exposición permanecerá exhibida del 6 al 16 de marzo próximo

Junto a los 32 cuadros se exhiben tres pendones y algunos objetos

Los cuadros, de 30 por 40 cm, retratan lugares simbólicos o imaginarios del país

PAL