A martillazos atacan la “Venus del espejo” en Londres: valuada en 83 millones de euros

A martillazos, dos jóvenes ecologistas atacaron el cuadro "Venus del espejo” del reconocido pintor español Diego Velázquez, que se encontraba exhibido en la sala número 30 de la National Gallery ubicado en Londres en Inglaterra en protesta por el consumo de combustibles fósiles, los hechos quedaron registrados en video.

"Millones de personas morirán por las nuevas licencias de gas y petróleo", alertaron los activistas.

Los jóvenes afirmaron que era el momento de acabar con el petróleo. La reconocida obra que representa a la diosa Venus, tumbada desnuda en una cama y mirando a un espejo que sostiene el dios del amor, su hijo Cupido fue agredida por militantes del movimiento ecologista Just Stop Oil.

Los jóvenes pertenecen al movimiento ecologista Just Stop Oil. Foto: X @Rey_Guardian

Te podría interesar:

¿Cómo era el “zoológico” de Moctezuma que impactó a los conquistadores?

Playmobil tiene su propia exposición de Día de Muertos: lugar y fecha en que estará disponible en la CDMX

Atacan a martillazos obra del reconocido pintor español Diego Velázquez en Londres

Los dos activistas de 20 y 22 años se introdujeron al recinto y golpearon con un martillo la protección de la "Venus del espejo", una tela conocida en el Reino Unido con el nombre de "Rokeby Venus", precisó la organización ecologista en un comunicado.

La obra ya había sufrido daños anteriormente Foto: X @Rey_Guardian

Just Stop Oil, conocida por este tipo de acciones, reclama el cese inmediato de nuevos proyectos de petróleo y gas en el Reino Unido. No es la primera vez que la obra sufre daños, Mary Richardson trató de destruir el cuadro a principios del siglo XX cuando protestaba contra el encarcelamiento de otra activista que defendía el derecho a voto de las mujeres en el Reino Unido.

"Las mujeres no tenían derecho a votar en las urnas. El momento ya no es de palabras sino de acciones", declararon las activistas tras su acción, según Just Stop Oil.

El año pasado activistas de Just Stop Oil aventaron jitomates a una obra de Van Gogh

El año pasado, militantes de Just Stop Oil habían ya actuado en la National Gallery, lanzando salsa de tomate a los "Girasoles" de Van Gogh, y en el Museo Mauritshuis de La Haya, donde se habían pegado al cristal de protección de "La joven de la perla", de Vermeer. En ambos casos, las telas no sufrieron daños.

La organización ataca con frecuencia a los automovilistas, bloqueando el tráfico, por lo que se ha encontrado con hostilidad por parte del gobierno conservador británico, que ha endurecido la legislación para impedir sus acciones.

Con información de AFP