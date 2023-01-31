Cuestionario De Proust: respuestas de Enrique Arturo Diemecke, director de orquesta

El escritor francés Marcel Proust respondió, a los 13 años, una serie de preguntas sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaran a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: AMOR A LA MÚSICA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SENTIDO DEL HUMOR.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA HONESTIDAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: MADRE, AMOROSA E INTELIGENCIA INTUITIVA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: SINCERIDAD Y AMISTAD INCONDICIONAL.
6. TU PRINCIPAL CULPA: OLVIDARME DE ESTUDIAR SUFICIENTE.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: SER MÚSICO.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: COMPARTIR LAS
PASIONES QUE LAS ARTES NOS DAN.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: LA IGNORANCIA Y LA ARROGANCIA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?:
UNA ESCALA MUSICAL.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN NUEVA ZELANDA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: CHILES RELLENOS Y LAS MARGARITAS (NO FROZEN).
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL AZUL Y LAS FLORES
DEL PARAÍSO.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: DANTE,
SHAKESPEARE, CERVANTES, TOLSTÓI, AUSTER.
15. TUS POETAS FAVORITOS:
RÜKERT, WHITMAN, SOR JUANA.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS:
LOS 4 FANTÁSTICOS.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS:
WONDER WOMAN.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GUSTAV MAHLER.
19. TU PINTOR FAVORITO: MONET.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: CARLOS V.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ARTURO, ALEXANDER, CARMEN, ELEKTRA, APOLO.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LA SERPIENTE.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?:
ENRIQUE VIII.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LAS CRUZADAS.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA DE LUTERO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: VOLAR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: HACER MÚSICA DE LOS GRANDE AUTORES Y HACERME LLEVAR POR TODOS.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LA DE NO HABLAR.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DIRIGIENDO.
31. TU LEMA FAVORITO: ¡VIVA LA MÚSICA!
PAL