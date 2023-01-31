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Cuestionario De Proust: respuestas de Enrique Arturo Diemecke, director de orquesta

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no?, Conózcase a usted mismo

CULTURA

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Enrique Arturo Diemecke es director general artístico y de producción del Teatro Colón, en Argentina.Créditos: Cortesía

El escritor francés Marcel Proust respondió, a los 13 años, una serie de preguntas sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaran a revelar su personalidad, su yo más profundo. 

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: AMOR A LA MÚSICA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SENTIDO DEL HUMOR.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA HONESTIDAD. 

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: MADRE, AMOROSA E INTELIGENCIA INTUITIVA. 

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: SINCERIDAD Y AMISTAD INCONDICIONAL. 

6. TU PRINCIPAL CULPA: OLVIDARME DE ESTUDIAR SUFICIENTE. 

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: SER MÚSICO.  

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: COMPARTIR LAS
PASIONES QUE LAS ARTES NOS DAN. 

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: LA IGNORANCIA Y LA ARROGANCIA. 

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?:
UNA ESCALA MUSICAL. 

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN NUEVA ZELANDA. 

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: CHILES RELLENOS Y LAS MARGARITAS (NO FROZEN).

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL AZUL Y LAS FLORES
DEL PARAÍSO. 

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: DANTE,
SHAKESPEARE, CERVANTES, TOLSTÓI, AUSTER.

15. TUS POETAS FAVORITOS:
RÜKERT, WHITMAN, SOR JUANA.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS:
LOS 4 FANTÁSTICOS. 

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS:
WONDER WOMAN. 

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GUSTAV MAHLER. 

19. TU PINTOR FAVORITO: MONET.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: CARLOS V.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ARTURO, ALEXANDER, CARMEN, ELEKTRA, APOLO. 

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LA SERPIENTE. 

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?:
ENRIQUE VIII.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LAS CRUZADAS. 

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA DE LUTERO. 

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: VOLAR.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: HACER MÚSICA DE LOS GRANDE AUTORES Y HACERME LLEVAR POR TODOS. 

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LA DE NO HABLAR. 

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DIRIGIENDO.

31. TU LEMA FAVORITO: ¡VIVA LA MÚSICA!

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Marcel Proust Cuestionario de Proust director de orquesta Cúpula Edición Impresa