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Cuestionario de Proust: respuestas de Enrique Patrón de Rueda, director de orquesta

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

CULTURA

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Enrique Patrón de Rueda nació en Mazatlán, Sinaloa.Créditos: Cortesía

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LEALTAD.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: BUEN HUMOR Y PUNTUAL.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: QUE HONRE SU PALABRA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INSTINTO MATERNAL Y PROTECTOR.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: QUE SEAN LEALES Y AUTÉNTICOS.

6. TU PRINCIPAL CULPA: ME GUSTA MUCHO COMER.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: VER Y ESCUCHAR EL MAR.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: ESTAR CERCA DE MI FAMILIA, TENER AMIGOS VERDADEROS Y NO DEBER NADA.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER A ALGUIEN CERCANO.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN RANCHERO FELIZ.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN LA MONTAÑA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: ITALIANA Y EL AGUA.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL, LAS ROSAS DE OLOR.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: SHAKESPEARE Y CERVANTES.

15. TUS POETAS FAVORITOS: SABINES Y NERUDA.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: NO TENGO.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: NO TENGO.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: PUCCINI Y MAHLER.

19. TU PINTOR FAVORITO: LOS IMPRESIONISTAS Y LOS CLÁSICOS.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO:  JESÚS.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: MARÍA CALLAS.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: TODOS.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LOS REPTILES.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HITLER.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: UNA PARADA MILITAR BIEN ORGANIZADA.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: TODAS LAS QUE VERDADERAMENTE TRANSFORMAN.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? SER MÁS SOCIABLE. 

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: SENTIRME FUERTE Y SANO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LA TRAICIÓN Y LA IMPUNTUALIDAD.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: TRANQUILO Y SIN DOLOR.

31. TU LEMA FAVORITO: ÓPERA Y LOS GRANDES DE LA ÉPOCA DE ORO.

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