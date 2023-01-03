Cuestionario de Proust: respuestas de Enrique Patrón de Rueda, director de orquesta

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LEALTAD.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: BUEN HUMOR Y PUNTUAL.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: QUE HONRE SU PALABRA.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INSTINTO MATERNAL Y PROTECTOR.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: QUE SEAN LEALES Y AUTÉNTICOS.
6. TU PRINCIPAL CULPA: ME GUSTA MUCHO COMER.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: VER Y ESCUCHAR EL MAR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: ESTAR CERCA DE MI FAMILIA, TENER AMIGOS VERDADEROS Y NO DEBER NADA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER A ALGUIEN CERCANO.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN RANCHERO FELIZ.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN LA MONTAÑA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: ITALIANA Y EL AGUA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL, LAS ROSAS DE OLOR.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: SHAKESPEARE Y CERVANTES.
15. TUS POETAS FAVORITOS: SABINES Y NERUDA.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: NO TENGO.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: NO TENGO.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: PUCCINI Y MAHLER.
19. TU PINTOR FAVORITO: LOS IMPRESIONISTAS Y LOS CLÁSICOS.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: JESÚS.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: MARÍA CALLAS.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: TODOS.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LOS REPTILES.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HITLER.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: UNA PARADA MILITAR BIEN ORGANIZADA.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: TODAS LAS QUE VERDADERAMENTE TRANSFORMAN.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? SER MÁS SOCIABLE.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: SENTIRME FUERTE Y SANO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LA TRAICIÓN Y LA IMPUNTUALIDAD.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: TRANQUILO Y SIN DOLOR.
31. TU LEMA FAVORITO: ÓPERA Y LOS GRANDES DE LA ÉPOCA DE ORO.
PAL