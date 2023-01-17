Últimas noticias
Suscrí­bete: Ventas: Newsletter:
Encuéntranos en:
El Heraldo de México Haz click aquí para hacer tu
CÚPULA

Cuestionario de Proust: respuestas de Cuauhtémoc Nájera, coreógrafo, bailarín y codirector de la CND

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

CULTURA

·
Originario de Comalcalco, Tabasco, Nájera fue Primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza. Créditos: Cortesía

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas sobre su personalidad, a los 13 años; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: ESTUDIAR, SOÑAR.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: PERSEVERANCIA.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: CONSTANCIA, BONDAD, HONESTIDAD, SENTIDO DEL HUMOR.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER:  CONSTANCIA, BONDAD, HONESTIDAD, SENTIDO DEL HUMOR.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: ESTAR.

6. TU PRINCIPAL CULPA: GULA, VANIDAD.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: LA DANZA. 

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: FAMILIA, DANZA, COMIDA. 

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER LA CAPACIDAD DE APRENDER Y SOÑAR.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN AMANTE DE LA DANZA.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN LA PLAYA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: HAMBURGUESAS Y VINO.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: NARANJA, TODAS LA FLORES CON COLORES FUERTES.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: UMBERTO ECO, CARLOS FUENTES, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.

15. TUS POETAS FAVORITOS: CÉSAR VALLEJO.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SHERLOCK HOLMES.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: GISELLE.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO:  W. AMADEUS MOZART.

19. TU PINTOR FAVORITO:  VINCENT VAN GOGH, SALVADOR DALÍ.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MAHATMA GANDHI.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO. 

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: JULIANA, BALAM. 

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: NINGUNA. 

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HITLER.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL CRUCE DE LOS ALPES POR ANÍBAL.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD (EN REALIDAD FUE UN DECRETO, EN EL CASO DE MÉXICO).

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: SER SOCIABLE.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: POSITIVO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: IMPUNTUALIDAD.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: EN PAZ.

31. TU LEMA FAVORITO: (…) EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.

PAL

Temas

Cuestionario de Proust Marcel Proust coreógrafo Cúpula Edición Impresa