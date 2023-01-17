Cuestionario de Proust: respuestas de Cuauhtémoc Nájera, coreógrafo, bailarín y codirector de la CND

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas sobre su personalidad, a los 13 años; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a ellas reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: ESTUDIAR, SOÑAR.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: PERSEVERANCIA.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: CONSTANCIA, BONDAD, HONESTIDAD, SENTIDO DEL HUMOR.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: CONSTANCIA, BONDAD, HONESTIDAD, SENTIDO DEL HUMOR.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: ESTAR.
6. TU PRINCIPAL CULPA: GULA, VANIDAD.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: LA DANZA.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: FAMILIA, DANZA, COMIDA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER LA CAPACIDAD DE APRENDER Y SOÑAR.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN AMANTE DE LA DANZA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN LA PLAYA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: HAMBURGUESAS Y VINO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: NARANJA, TODAS LA FLORES CON COLORES FUERTES.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: UMBERTO ECO, CARLOS FUENTES, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.
15. TUS POETAS FAVORITOS: CÉSAR VALLEJO.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SHERLOCK HOLMES.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: GISELLE.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: W. AMADEUS MOZART.
19. TU PINTOR FAVORITO: VINCENT VAN GOGH, SALVADOR DALÍ.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MAHATMA GANDHI.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: JULIANA, BALAM.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: NINGUNA.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HITLER.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL CRUCE DE LOS ALPES POR ANÍBAL.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD (EN REALIDAD FUE UN DECRETO, EN EL CASO DE MÉXICO).
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: SER SOCIABLE.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: POSITIVO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: IMPUNTUALIDAD.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: EN PAZ.
31. TU LEMA FAVORITO: (…) EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.
PAL