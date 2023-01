OFUNAM arranca su primera temporada del año con acento francés

“A mí lo que personalmente me interesa trabajar es la cuestión del sonido”, dice el francés Sylvain Gasançon, el recién estrenado director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM). “Para mí el sonido es la palabra clave para las próximas temporadas, yo tengo una idea muy específica, muy personal, de cómo debe sonar una orquesta, sobre todo la OFUNAM y me gustaría trabajar ese aspecto”, agregó.

Gasançon ya ha tenido oportunidad de reencontrarse con la agrupación universitaria desde el anuncio de su llegada, en noviembre pasado; lo ha hecho para encabezar su primer ensayo, ya con el repertorio listo de la Primera Temporada 2023, cuyo eje ha sido denominado Foco Francés, por tratarse de una exploración de la música de ese país, de los siglos XIX al XXI.

“Cuando digo el sonido, enfatizó el director, no solamente se trata de cómo tocan sino qué tipo de sonido, los matices, dinámicas, articulaciones, etcétera; son muchos aspectos técnicos que me gustaría trabajar porque me parece que es la cosa más importante, es lo que escuchamos. Cuando escuchamos una orquesta oímos el sonido de muchos instrumentos, es un trabajo muy fino que quiero hacer, muy delicado”.

José Wolffer, director general de Música de la UNAM, afirmó que el acento en el Foco Francia, y los posteriores ejes, buscan contribuir al trabajo que Gasançon planea hacer con la OFUNAM. “El sonido de una orquesta y cómo este sonido se puede hacer plástico, transformar o adaptarse a distintas obras, a distintos repertorios, fue parte también de lo que nos llevó a dedicar este foco a Francia, por el tipo de ataque, de dinámica, que se estará trabajando”.

“Creo que la OFUNAM tiene claramente un sonido y una sustancia propia, pero también de pronto poder enfocar las baterías en trabajar determinado repertorio, como pasará en cierta época, como pasará con el francés, permite un trabajo muy fino”, enfatizó Wolffer.

Se realizará del 14 de enero al 2 de abril

El Foco Francia de la Primera Temporada, que arranca este sábado 14 de enero y se extiende hasta el 2 de abril, presentará desde piezas familiares para el público como el Bolero de Ravel y La mer de Debussy, hasta obras orquestales de Lili Boulanger, Ernest Chausson, Edgar Varèse, Germaine Tailleferre, César Franck y Graciane Finzi.

La programación, anunciaron, se enfoca en Debussy y Ravel, pero está enmarcado en dos sinfonías, que se ubican como pilares en el tiempo, a un extremo y otro del recorrido musical: la Sinfonía Fantástica de Berlioz, estrenada en 1830, y la Sinfonía Turangalîla de Messiaen, estrenada poco más de un siglo después, en 1949.

“Este foco se va estar llevando a cabo a lo largo de la temporada, pero no es lo único que la distingue”, agregó Wolffer. Como parte del Festival Internacional de Piano de Música UNAM la OFUNAM presenta 5 pianistas de diversos perfiles y procedencias, en los programas 7 a 10. La pianista española Judith Jáuregui interpreta el Concierto para piano en sol mayor de Maurice Ravel y el pianista mexicano Jorge Federico Osorio ofrecerá el Concierto 4 para piano de Beethoven.

La OFUNAM estrenará, además, mundialmente, la obra de Georgina Derbez, De la alquimia el resplandor, con el pianista español Alberto Rosado, a quien está dedicada la partitura. El Concierto para dos pianos y percusiones de Béla Bartók será interpretado por los pianistas Pierre-Laurent Aimard y Tamara Stefanovich, junto con los percusionistas Iván Manzanilla y Miguel González.

A lo largo de la temporada, diversos solistas acompañarán a la agrupación: el violinista israelí nacido en Rusia Shlomo Mintz, quien interpretará el Concierto para violín de Beethoven; la soprano Cecilia Eguiarte, quien cantará el Poema de amor y del mar de Ernest Chausso; Rodrigo Garibay al saxofón y Roberto Zerquera al vibráfono, quienes participan en la música que John Williams compuso para la película Atrápame si puedes y el pianista Duane Cochran y Nathalie Forget en las ondas Martenot, quienes ofrecen la Sinfonía Turangalîla de Messiaen.

En paralelo a la batuta de Gasançon, la OFUNAM también actuará bajo la dirección de Ludwig Carrasco, José Luis Castillo, Julia Cruz, Enrique Diemecke, Catherine Larsen-Maguire, Iván López Reynoso y Rodrigo Macías.

Los conciertos de la Primera Temporada 2023 se realizan los sábados a las 20:00 horas y los domingos a las 12:00 horas, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El costo de los boletos será de 240, 160 y 100 pesos y también es posible adquirir el tradicional bono para toda la jornada.

