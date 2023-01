La contemplación del todo

En el ocaso de una vida muy agitada, entrego al pueblo alemán una obra cuya imagen había flotado en mi mente en indefinidos contornos por casi medio siglo. En diversos momentos consideré esta obra irrealizable, pero tras cada intento por abandonarla, nuevamente —quizás con imprudencia— volvía a ella. La dedico a mis contemporáneos con la timidez que me infunde una justa desconfianza en mis escazas fuerzas. Trato de olvidar que las obras largamente esperadas normalmente son recibidas con menos indulgencia.

Si bien circunstancias externas y un irresistible impulso en pos de diversos tipos de conocimiento me llevaron a ocuparme de disciplinas particulares (…) el verdadero fin de mis estudios fue siempre de un nivel más elevado. El principal impulso que me dirigió fue el afán de comprender los fenómenos de los objetos físicos en sus relaciones generales, y la naturaleza como un todo movido y animado por fuerzas internas. A partir del trato con hombres altamente dotados, pronto entendí que, sin una seria inclinación al conocimiento de lo particular, una contemplación amplia y general del mundo no sería más que un castillo en el aire. Sin embargo, los elementos en el campo de las ciencias naturales son capaces, de acuerdo con su propia esencia, de fecundarse recíprocamente mediante una fuerza apropiante. La botánica descriptiva, ya no confinada al estrecho círculo de la definición de género y especie, lleva al observador, que recorre caminando tierras lejanas y altas montañas, al conocimiento de la distribución geográfica de las plantas sobre la Tierra, de acuerdo con la distancia del Ecuador y la elevación vertical del terreno. Ahora bien, para esclarecer las complicadas causas de esta distribución, es necesario distinguir las leyes de las diferencias de temperatura del clima, así como los procesos meteorológicos en la atmósfera. De este modo el observador ávido de conocimiento es llevado de un tipo de fenómeno a otro, en los que se basa o de los que depende.

Philips Galle, en el estilo de Pieter Brueghel el Viejo, grabado, ca. 1614. (Créditos: cortesía Siglo XXI Editores)

Tuve una fortuna que pocos viajeros científicos comparten conmigo en la misma medida: la de haber visto no sólo las tierras de las costas, cual viajero de circunnavegación, sino el interior de dos continentes en vastas extensiones, que presentan un asombroso contraste entre los paisajes montañosos de los trópicos sudamericanos y la yerma estepa del norte de Asia. De acuerdo con el criterio expuesto, tales empresas debían estimular la opinión general; debían estimular el valor de mis esfuerzos de tratar en una sola obra el conocimiento actual de los fenómenos siderales y telúricos del Cosmos en sus relaciones empíricas. El concepto hasta ahora vagamente entendido de una descripción física de la Tierra se transformó así, mediante una mayor reflexión, incluso mediante un plan quizás muy audaz, en el concepto de una descripción del mundo físico que abarcara todo lo creado en la Tierra y el universo.

Debido a la gran abundancia de material que la mente del que organiza debe conocer, la forma de una obra semejante se dificulta si aspira al mérito literario. A los cuadros de la naturaleza no se les debe privar de su vivacidad, mientras que la mera enumeración de resultados generales produce una impresión no menos aburrida que la acumulación de los muchos detalles de observación. Habiendo satisfecho tan variados requerimientos de la composición, no me jacto de haber evitado escollos que supe señalar a otros. Una débil esperanza descansa en la particular indulgencia que el público alemán concedió por mucho tiempo a un pequeño trabajo que publiqué después de mi regreso de México, el cual lleva por título Ansichten der Natur. Esta obra trata aspectos particulares de la geografía física (formas de la vegetación, praderas, desiertos) bajo aspectos generales y ha causado mayor impresión a través de la huella que ha dejado en las mentes sensibles y

dotadas de fantasía de los jóvenes, que a través de lo que podía ofrecer por sí misma. En el Cosmos, en el que actualmente trabajo, así como en las Ansichten der Natur, he intentado mostrar que una cierta minuciosidad en el manejo de los hechos particulares no necesariamente implica una árida presentación.

. Jan y Caspar Luyken (impresores), tinta sobre papel, ca. 1772. (Créditos: cortesía Siglo XXI Editores)

(…)

El primer tomo de mi obra contiene: Reflexiones introductorias sobre las diversas formas de goce de la naturaleza y la investigación de las leyes del mundo: delimitación y tratado científico de una descripción del mundo físico; un cuadro general de la naturaleza como panorama de los fenómenos del Cosmos. Al abarcar este cuadro general de la naturaleza, desde las lejanas nebulosas y las estrellas dobles giratorias del espacio hasta los fenómenos telúricos de la geografía de los organismos (plantas, animales y razas de hombres), contiene ya lo que considero que es lo más importante y esencial de mi empresa: la concatenación interna de lo general con lo particular, dotando su tratamiento de espíritu en la elección de frases que partan de la experiencia, en la forma y el estilo de su composición. Los otros dos volúmenes contendrán la Exhortación al estudio de la naturaleza (mediante el estímulo que ofrecen los cuadros de la naturaleza, la pintura de paisajes y la exposición de formas vegetales en invernaderos); la Historia de la contemplación del mundo, esto es, el desarrollo paulatino del concepto de la acción recíproca de las fuerzas en el conjunto de la naturaleza, y Particularidades de las diversas disciplinas, cuya mutua relación está señalada en los Cuadros de la naturaleza, del primer volumen.

Potsdam, noviembre de 1844.

PAL