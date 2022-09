Estrenarán largometraje sobre Pedro Friedeberg; muestra al artista excéntrico en sus espacios más íntimos

Desde sus años de estudiante de comunicación en la UNAM, Liora Spilk (Ciudad de México, 1989) pensaba en Pedro Friedeberg como algo exótico y lleno de sabiduría. Su abuela se encargó de alimentar el mito. Desde entonces, soñó con filmar una película sobre el creador de la famosa “Silla mano”. Hace diez años, a partir de un encargo escolar y sin mucho rumbo, comenzó a grabar al artista hasta reunir más de 50 horas.



Friedeberg, cuenta la joven editora (“ColOZio”, 2020 y “Pobo'tzu'-Noche blanca, 2022), “ha sido mi artista favorito desde que tengo memoria, como era amigo de mi abuela, ya en los 60 y 70, me contactó con él, lo fui a entrevistar a su casa y prácticamente me obsesioné con el personaje, con su presencia, con el misterio, con lo excéntrico que es y lo seguí grabando por 10 años”.



De esa admiración nació “Pedro”, primer largometraje de Liora que será estrenado en octubre próximo en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Más que un trabajo biográfico, la película producida por Julia Cherrier, Victoria Gutiérrez y Marion d'Ornano y coproducida por Pierrot Films, es un doble homenaje: por un lado, “es una foto íntima de Friedeberg” y su mundo, pero también una comedia sobre la experiencia de enfrentarse a un primer proyecto cinematográfico.



“La estructura narrativa que tiene la película es metatextual en el sentido de que se trata de cómo empiezo la filmación, inicia con la primera entrevista donde Pedro es bastante arisco porque mis preguntas no eran muy buenas ni interesantes, y termina con un viaje a donde él me permite acompañarlo para celebrar sus 80 años, a ver a su mejor amiga a Veracruz”. En el trayecto, Liora filma al artista en reuniones con amigos (José Luis Cuevas, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini o Deborah Holtz), en actos públicos como la emisión de un billete de lotería, exposiciones, o en su casa, ya sea trabajando o asistiendo a la cotidianidad del creador.



La cineasta intentó crear un retrato íntimo y emotivo del artista, pero al mismo tiempo ella aparece como personaje: “es un documental pero también es una comedia”. Liora utiliza los accidentes que van surgiendo en la filmación, por ejemplo, el momento en que casi pierde todo lo grabado después de que el equipo cae a un canal de Venecia. “Hablar con Pedro es como estar dentro de una de sus obras y si las ves son una locura, es estar constantemente lleno de color, de risas, de referencias, y esa es una de las experiencias más increíble del mundo”.

Pedro Friedeberg cumplirá 87 años en enero de 2023.

El artista llegó a México a los 3 años, procedente de Italia.

Además de murales, el artista diseña muebles y artículos de decoración.

PAL