Silvia Pinal, recibirá homenaje en el Palacio de Bellas Artes

Silvia Pinal se forjó a sí misma hasta convertirse en un ícono. Mujer de belleza extraordinaria que cautivó a propios y extraños, se destacó siempre por el amor que ha tenido a México, sus culturas, y especialmente, por su pasión por la actuación. Inteligente, determinada, sensible, creativa, dispuesta siempre a cumplir sus sueños y a mirar el futuro, cuenta con el reconocimiento, el cariño y la admiración de varias generaciones no sólo en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo.

Protagonista de una historia singular, en la que se refleja el devenir de un México que transitó por el teatro de revista, la radio y la zarzuela, la televisión, el cine, la ópera y la comedia musical, Silvia Pinal se inició estudiando bel canto con el maestro Reyes Retana. Desde niña expresó su interés por la creación, por lo que fue capaz de desafiarlo todo para verse triunfando en los escenarios y las pantallas.

No sólo hizo su aparición en infinidad de obras de teatro, sino que contribuyó a la epopeya de la época de oro del cine nacional, bajo la dirección de grandes personalidades de nuestra filmografía. Mujer adelantada, se sumó cuando tenía 18 años al elenco de Bamba, la primera película que filmó, compartiendo créditos con Tito Junco, Carmen Montejo y Andrés Soler. Silvia Pinal protagonizó decenas de películas, sin embargo, supo abrirse camino también como productora, empresaria y legisladora, siempre orientada por su espíritu visionario, su talento y espontaneidad.

Fue protagonista del primer teleteatro en la naciente televisión mexicana, a partir del impulso de Manolo Fábregas, junto con Rita Macedo y María Elena Marqués. No tardó en hacer sus propias producciones y series y en escribir su autobiografía, donde deja constancia de su voluntad de salir adelante en todos los planos de su vida. La imagen de nuestra diva quedó plasmada en la obra de Diego Rivera, quien le hizo un cuadro que le obsequió como parte de su amistad. Silvia Pinal siempre ha cruzado sin prejuicio, las fronteras del mundo del arte, de la cultura y del espectáculo.

Se trata de una artista multipremiada, ha sido ganadora de cuatro premios Ariel, varias Diosas de Plata y la Palma de Oro en el Festival de Cannes, por su actuación en Viridiana, bajo la dirección de Luis Buñuel. De especial relevancia fue la determinación de Silvia Pinal, ya que la cinta sufrió la censura del franquismo. Ella logró salvar una copia de la película al protegerla y guardarla en su equipaje de regreso a México. A pesar de la prohibición del Vaticano, por considerarla blasfema, consiguió que se exhibiera en algunas salas de cine de México con el apoyo de Salvador Novo.

Heredera de una familia de mujeres que no se arredran, Silvia Pinal también ha desempeñado el papel de madre, abuela y bisabuela. Dueña de un carisma especial y siempre dispuesta a seguir adelante, no ha desperdiciado ocasión para entregarse a los demás ya sea en el teatro, el cine, la televisión o la política. La actriz está en el corazón del pueblo de México y es reconocida en muchas otras latitudes.

Por sus aportes al mundo del arte y la cultura, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, el INBAL y la Cineteca Nacional, le rendirá un homenaje el 29 de agosto a las 19:00 horas, en el Palacio de Bellas Artes, máximo recinto cultural de nuestro país. En el diseño de este homenaje ha participado, de manera activa y comprometida, Sylvia Pasquel, su hija, con quien convine este merecido reconocimiento que será transmitido en vivo por Canal 22.

Para el homenaje, el INBAL ha sumado a muchas personas que quieren y admiran a Silvia Pinal por su talento, sus aportes al teatro, al cine, a la televisión, pero también por su generosidad y su humanismo: Alejandro Pelayo y Arnold Acevedo, Diego del Río, quién participa como director de escena; Oscar Carapia, escenógrafo, Emilio Aranda en los arreglos musicales; como narradora participa la gran actriz Diana Bracho, mientras que Busi Cortés, José Antonio Valdés Peña y Leonardo García Tsao dejarán constancia del firme paso de Silvia Pinal por la escena cinematográfica nacional e internacional. Cristina Pacheco aportó generosa, al igual que Canal 11, valiosos testimonios en los que la gran actriz habla de su vida y de su manera de ver el mundo. También el IMCINE brindó imágenes de archivo que, sin lugar a dudas, hablan de la huella profunda que la estrella ha dejado. Muchos otros creadores han puesto su granito de arena para expresar su reconocimiento a la primera actriz.

Sylvia Pasquel, quien además abrió amablemente las puertas del acervo familiar para el montaje de una exposición que podrá ser disfrutada durante el homenaje en la Sala Alameda del Palacio de Bellas Artes, compartirá con el público asistente una semblanza de su madre durante la celebración, en la que la artista estará acompañada por sus seres queridos. Para reconocer el papel de gran pionera del teatro musical en México, bailarines y cantantes serán parte de un medley en el que participan Alan Estrada, Fela Domínguez, su nieta Sthepanie Salas, y Bianca Marroquín, primera actriz mexicana que triunfa en Broadway.

La música será interpretada por integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional; el cuerpo de baile pertenece a la Compañía Nacional de Danza y el coro estará a cargo de Solistas Ensamble, agrupaciones del INBAL, quienes con gran entusiasmo participan. Gracias a directivos y equipo técnico del Instituto, así como a voluntarios de la Escuela Nacional de Arte Teatral y profesionales independientes que harán de este homenaje una jornada inolvidable.

Silvia es orgullosamente egresada de la escuela de arte teatral de Bellas Artes, por lo que con este homenaje en el Palacio de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura y el INBAL, no hacen más que rendirle los honores que merece, al volver a casa. Muchas felicidades a Silvia Pinal por toda una vida dedicada al arte y la cultura. México le rinde este homenaje de pie.

REFLEXIÓN DE LA ACTRIZ PARA CÚPULA

“Soy una persona que ama inmensamente a mi familia, que busco la unión familiar y estar reunidos siempre; en el plano artístico, soy lo que siempre soñé. Un día le dije a mi mamá —cuando recién llegamos a la Ciudad de México— que me gustaría que un día me quisiera toda la gente de mi país y no sólo obtuve eso, también logré que me quieran en muchas partes del mundo, por lo cual estoy inmensamente agradecida con el público. Lo que distingue a la cultura mexicana en el mundo es la variedad de su gastronomía, sus costumbres y la calidez de su gente”.