El jazzista Antonio Sánchez sale del confort con su nuevo disco “Shift (Bad Hombre Vol.II)”

Antonio Sánchez (CDMX, 1971) quería salir de su zona de confort. “Creo que llevaba haciendo cosas parecidas desde hace tiempo y se me antojo hacer algo completamente diferente”, dice. El 26 de agosto, el baterista lanza “Shift (Bad Hombre Vol.II)”, nueva producción discográfica en la que trabaja a partir de temas de artistas como Silvana Estrada, Lila Downs, Rodrigo y Gabriela, Kimbra, Becca Stevens, Dave Matthews, Pat Metheny, Anita Tijoux y Trent Reznor.

Al mismo tiempo, este disco “es regresar un poco más a mis raíces, que fueron escuchar mucho rock and roll, música pop”, desde los 70 “cuando empecé realmente a escuchar música gracias a mi mamá, Susana”. El joven Sánchez escuchaba entonces a The Beatles, The Rolling Stones, Peter Gabriel, The Police o U2, y le parecía que sonaban “muy, muy grandes en cuestión de producción”. Eso ha intentado hacer ahora, tomando prestada la voz de sus invitados y volviendola protagónica junto al sonido de su batería.

La salida de “Shift” coincide con la visita de Sánchez a México, donde este sábado concluye una segunda residencia artística con estudiantes mexicanos, en el Cenart y la Escuela Superior de México. El 20 de agosto también, ofrecerá el concierto “Antonio Sánchez & Friends” (en El Cantoral), donde será acompañado por Thana Alexa (voz), Kenny Werner (piano), Jorge Roeder (bajo), Miguel Zenón (saxo) y Steve Cárdenas (guitarra), sus maestros invitados a la residencia.

La intención de este intercambio, afirma, es compartir su aprendizaje: “En México siempre hay una especie de techo artificial que los jazzistas regularmente sentimos, que no se puede llegar más allá de ese nivel porque las cosas no lo permiten, no hay la infraestructura. Lo que yo siempre estoy tratando de empujar es que vean y escuchen los discos de los grandes, de Miles Davis, de Charlie Parker, de Chick Corea, con ellos es con quien uno se tiene que comparar”.

Su experiencia, al final, quiere ser un ejemplo: “Creo que soy un buen punto de referencia para regresar a México y decir, ‘yo lo pude hacer, soy mexicano, crecí aquí, por qué ustedes no van a poder hacerlo’”.

HA DICHO

"El primer día que vi una batería fue una atracción muy fuerte y luego sentir su vibración, el sonido, la imagen, todo me cuadró en ese momento, tenía entonces unos cinco años" - Antonio Sánchez

BATERISTA

-Estudió piano y composición en la Escuela Superior de Música

-Desde 1993 comenzó a conocer a las grandes figuras del jazz en EU

-En 2014 grabó la batería del soundtrack de Birdman, de Alejandro González Iñárritu

FOTO: DANIEL OJEDA



MAAZ