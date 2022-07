Suplementos culturales, un espacio de luz

Arte es todo lo que emociona. Los suplementos culturales se dedican a dar parte de esa emoción, y a contagiarla. No es fácil encontrar el espíritu sensible y el conocimiento necesario de personas que dediquen su mejor tiempo a valorar el arte. Lo mismo a reconocer la buena literatura que a mirar el teatro, el cine y la fotografía, la escultura y la pintura. Ellos, quienes eligen este esfuerzo, cuentan lo que miran y lo valoran. Hallar un sólo buen destinatario vale el trabajo de escribir, dibujar, hacer música. Y gracias a los suplementos culturales de los diarios, los que intentamos conmover con lo que nos apasiona, nos encontramos con más de un lector, de un escucha, de muchos urgidos por ver y gozar los espacios de luz que hablan del arte. Los primeros, los críticos y los periodistas, son nuestro enlace, se vuelven nuestros amigos, nos hacen sentir valorados en un mundo que no necesariamente piensa en acercarse al arte. Cúpula es un lugar de encuentro. Felicito a quienes lo crean y nos descifran cada semana. Un abrazo.

PAL