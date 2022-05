"No pienso en la inmortalidad": Elena Poniatowska

Como Carlos Salinas de Gortari y Gustavo Díaz Ordaz, Andrés Manuel López Obrador es “sumamente amable”, pero Elena Poniatowska (París, 1932) dice que prefiere “mantenerse lejos del poder”. “Conozco a López Obrador, que está ahorita en el poder y también conocí a Salinas de Gortari, y a Díaz Ordaz, eran sumamente amables y afectuosos. Yo tenía una relación, ellos eran amables y no me trataban de convencer de nada, tampoco era una relación continua, yo los ví alguna veces y ya”, dice la escritora.

Poniatowska, la recolectora de historias, la generadora de controversias, la “pinche periodista” cumple hoy 90 años y lo festeja en el Palacio de Bellas Artes; antes, responde brevemente, por teléfono, a El Heraldo de México: “Cumplir 90 años es una alegría, es una bendición, estoy encantada de tener tantos nietos, tantos amigos, tantos compañeros, para nada es una lata, en mi caso para nada ha sido una lata”.

La autora de La noche de Tlatelolco parece bien curtida: cuando Luis González de Alba le reclamó sobre las imprecisiones que tenía su libro, ella lo resintió pero lo dejó en manos del exlíder estudiantil. “Él estuvo en la cárcel y después de 30 años decidió que no le gustaba La noche de Tlatelolco, no sé por qué se enemistó conmigo; habría que preguntárselo a él (falleció en 2016). Sí, me lastima, obviamente, soy un ser humano, él nunca fue de pedir perdón, él simplemente decidió reclamar en un momento dado después de 30 años de publicación del libro”.

Poniatowska se declara incompetente para recordar, incluso, su propio cumpleaños. “Pienso en la muerte, hablar sobre mi propia muerte, pero como no sé que voy hacer, no puedo anunciarla ni describirla”. Festejará su cumpleaños y no importa lo que pase después. Conserva su belleza y su ironía de periodista: “Que me recuerden como quieran, no pienso para nada en la inmortalidad”.

HA DICHO

