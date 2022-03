Icónico retrato de Marilyn Monroe podría ser la obra más cara del siglo XX

El icónico retrato de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol en 1964, Shot Sage Blue Marilyn, “cumbre absoluta del arte pop estadounidense”, será subastado en mayo por Christie’s con un precio estimado de salida por 200 millones de dólares (4 mil millones de pesos). De alcanzar esa suma, se convertiría en la obra más cara del siglo XX.

La pieza pertenece a la Fundación Thomas y Doris Ammann de Zúrich y la totalidad de lo recaudado lo usará para mejorar la vida de niños en todo el mundo, a través de programas educativos y de atención médica. “Con el cien por ciento de las ganancias destinadas a la caridad, la venta de esta sola pintura constituirá la subasta filantrópica de mayor recaudación desde The Collection of Peggy and David Rockefeller en 2018”, indicó la casa de remates.

Alex Rotter, presidente de Christie’s, dijo que es la pintura más importante que se ha subastado en una generación: “Junto al Nacimiento de Venus de Botticelli, la Mona Lisa de Da Vinci y Les Demoiselle d’Avignon de Picasso, Marilyn de Warhol es categóricamente una de las mejores pinturas de todos los tiempos y es una oportunidad única presentar públicamente esta obra maestra en una subasta”.

Para los especialistas, Shot Sage Blue Marilyn es definitiva dentro de la obra de Warhol, del arte contemporáneo y de todo el canon histórico del arte. El artista comenzó a crear serigrafías de Marilyn Monroe después de su muerte en agosto de 1962. Dos años después desarrolló una técnica más refinada y creó un número limitado de retratos de la leyenda de Hollywood; ese método era tan difícil que nunca volvió a usarlo.

CAR