Cuestionario de Proust: Respuestas de: Luis Felipe Tovar, actor y realizador, maestro de actuación

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA TOLERANCIA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: LA PASIÓN.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: EL SENTIDO DEL HUMOR.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA INTELIGENCIA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA INTELIGENCIA.
6. TU PRINCIPAL CULPA: LA NEGLIGENCIA.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: VIAJAR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LA PAZ
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? PERDER LA SALUD.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? UN LECTOR.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? AQUÍ ME GUSTA VIVIR.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LAS CHALUPAS Y EL TEQUILA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL AZUL; FLOR, AVE DEL PARAÍSO.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JORGE IBARGÜENGOITIA Y JOSÉ AGUSTÍN.
15. TUS POETAS FAVORITOS: OLIVERIO GIRONDO Y MARIO BENEDETTI.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: EL SANTO.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: LA MUJER MARAVILLA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JOHN LENNON.
19. TU PINTOR FAVORITO: REMBRANDT.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: EL CHE GUEVARA.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: EVA PERÓN.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: MARÍA FERNANDA Y TADEO.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LA SERPIENTE.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? PONCIO PILATOS.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL DÍA “D”.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LEYES DE REFORMA, SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? CANTAR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: OPTIMISTA.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? IMPUNTUALIDAD.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? NO PIENSO EN ESO.
31. TU LEMA FAVORITO: “PIES EN LA TIERRA, MANOS EN EL TRABAJO…Y MIRADA HACIA EL CIELO”.
PAL