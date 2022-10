Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo: un espacio para difundir su arte

Francisco Toledo cuenta que quiso ser fotógrafo, pero después se decidió por la pintura; sin embargo, cuando estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, encontró en la biblioteca un catálogo de una exposición de Manuel Álvarez Bravo.

“Ese catálogo me hizo ver que la fotografía era un arte, que no solamente eran recuerdos de familia o de lugares donde uno estuvo, sino que había toda una creatividad atrás, entonces le pedí a mi familia que me comprara una cámara y empecé a fotografiar a mis amigos, paisajes, azoteas, desgraciadamente no guardé este material”, dijo.

Su gusto por la fotografía continuó y fue en 1996 cuando decidió abrir el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), y le puso este nombre en honor a uno de los grandes exponentes de la fotografía mexicana del siglo XX.

Además, el artista conformó la Colección Toledo de Fotografía que cuenta con un acervo de más de 40 piezas (fotografías) de Manuel Álvarez Bravo, esto gracias a un intercambio de gráfica y fotografía que realizaron Toledo y Álvarez Bravo.

A lo largo de dos décadas y media el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo ha recibido a grandes personalidades de la fotografía y ha formado a varias generaciones a través de sus talleres y exposiciones.

La primera sede del CFMAB estuvo en la calle de Murguía, a la inauguración el 17 de septiembre de 1996 acudió el fotógrafo Álvarez Bravo. Francisco Toledo recordó que fue una gran fiesta, “todos estaban muy contentos, Don Manuel estuvo tomando fotos, Oaxaca en esa época no era lo que es hoy”.

(Créditos: Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo)

El fundador del Centro Fotográfico comentó que creó un espacio para la fotografía como una ocurrencia, no se puso a analizar si había público o no, “teníamos la biblioteca de fotografía, pero no recuerdo haberme dicho aquí hace falta un centro fotográfico, fue una cosa muy espontánea”.

Desde su fundación diversas personalidades han estado presentes en este sitio, desde Charles Harbutt, Graciela Iturbide, Walter Reuter y Lola Álvarez Bravo, entre muchos otros.

Con el apoyo del archivo de Manuel Álvarez Bravo en noviembre, en el marco del aniversario luctuoso del fotógrafo, tendremos una muestra de una selección de sus fotografías. En el CFMAB siempre tenemos muy presente el trabajo y trayectoria de Don Manuel. Son imágenes que siempre es un gusto poder compartir con un mayor número de personas.

PAL