Francisco Hinojosa y Fernando Llanos lanzan “Los niños perdidos”

De acuerdo con Francisco Hinojosa, autor del cuento “A los pinches chamacos” (1996), la palabra pinche -que para José Emilio Pacheco era el vocablo más autóctono de México- hace referencia en la historia a los niños, que, a su corta edad realizan una serie de acciones sin medir la consecuencia de sus actos.

Dicho material, fue adaptado por Fernando Llanos al formato de historieta, adoptando el nombre a “Los niños perdidos”.

“Antes de redactar el prólogo del libro revisé las fechas y me di cuenta del error que he repetido muchas veces. El cuento, en realidad, fue publicado antes, sin embargo, no recuerdo de dónde salió la idea, aunque sí que ha sido uno de los relatos que me ha llevado más tiempo de escritura”, contó Hinojosa.

Sobre el alcancé que ha tenido esta historia, el autor de “Cuentos héticos” explicó que además de haber alcanzado a muchos jóvenes el cuento también ha sido presentado por el actor y director Esteban Castellanos como monólogo bajo el título de “Los niños perdidos”, nombre que el escritor y el artista Fernando Llanos tomaron para adoptar el cuento al formato de historieta.

Sobre la obra de teatro, Hinojosa comentó que a la fecha esta lleva más de 750 funciones, “Esteban interpreta una docena de personajes y, fiel al espíritu del texto, le añadió algunos guiños que le dan mucha fuerza escénica: en uno de ellos le hace de vendedor en el metro y en otro es un malabarista que pide dinero en un semáforo. Lo he visto más de diez veces y siempre quedo admirado de su versatilidad actoral”, expresó.

En cuanto a la realización del libro Fernando Llanos explicó está realizado a partir del fotorrealismo, un género dentro de la pintura que se basa en hacer un cuadro a partir de una fotografía.

“En principio las sesiones fotográficas fueron de cuatro a cinco horas, después me vi dibujando de 12 a 13 horas diarias”, contó Llanos.

“Los niños perdidos” gira entorno a tres niños, Mariana, Rodrigo y el narrador, quienes tras encontrar una pistola enterrada en el jardín, venderla y recuperarla comienza a matar a quienes se cruzan en su camino sin tener la capacidad de discernir entre la vida y la muerte.

El relato que es escrito por Francisco Hinojosa haciendo uso del humor negro, se presta para hablar de la violencia, “no solamente la violencia que ejercen los niños de la historia de una manera un tanto inocente, sino la violencia intrafamiliar, un tema además muy actual”, contó Llanos.

“Francisco tiene un sentido del humor que yo admiro y agradezco mucho, tiene una pluma muy hilarante”, dijo el artista, quien concordó con el escritor sobre el hecho de que la obra puede dar para una segunda parte.

Sobre lo contemporáneo que resulta el libro editado por Planeta Cómic, Mara Rahab de la Librería Traspatio explicó que resulta totalmente contemporáneo “sobre todo en el ámbito de Michoacán”.

“Siempre digo que una de las maravillas de la buena literatura es que no pasa nunca, y una muestra es el cuento del maestro Francisco Hinojosa, cuya historia gracias a estas características, pudo ser llevada al cómic con nuevas herramientas tecnológicas y artistas”, dijo Rahab.

