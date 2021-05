Pink Floyd: Preparan nuevo álbum TRIBUTO; estos son los ARTISTAS que participan | FOTO

Pink Floyd es considerada como la banda más importante dentro del Rock Progresivo, por lo que a lo largo del tiempo ha sido identificada como una gran influencia para distintas agrupaciones. Ahora, algunos de los artistas más reconocidos de la historia se unen para rendirle tributo a esta banda británica.

El álbum llevará el nombre "Still Wish You Were Here" y contará con la participación de Rick Wakeman, James Labrie, Ian Paice, Joe Satriani, Tony Levin y Steve Hackett, quien fuera guitarrista de bandas como YES y Genesis, otros mitos dentro del progresivo.

Estrellas del rock

El proyecto servirá como homenaje al álbum "Wish You Were Here", editado en 1975, y que fue ideado como tributo para Syd Barrett, fundador y primer guitarrista de Pink Floyd.

Este disco presentará los cinco temas del álbum interpretados por el elenco multiestelar, con Rick Wakeman, encargado de los teclados, Ian Paice, baterista de Deep Purple, Tony Levin, exintegrante de King Crimson, así como al guitarrista Joe Satriani.

Se destacó que Rik Emmett, de Triunph, interpretará "Wish You Were Here"; Todd Rundgren, en "Welcome To The Machine"; James LaBrie, en "Have A Cigar", y Rod Argent en las dos suites de "Shine On Your Crazy Diamond".

Las canciones

"Still Wish You Were Here" estará disponible en formato vinilo así como disco compacto versión digipack. Cabe resaltar que el arte del disco presentará una gama de colores distintivos de la banda.

1. Shine On Your Crazy Diamond (Parts I-V): Ian Paice, Geoff Tate, Steve Hackett, Billy Sheehan, Mel Collins, Geoff Downes.

2. Welcome To The Machine: Todd Rundgren, Tony Levin, Rick Wakeman.

3. Hace A Cigar: James LaBrie, Steve Stevens, Patrick Moraz, Rat Scabies, Jah Wobble.

4. Wish You Were Here: Rik Emmett, Joe Satriani, Edgar Froese, David Ellefson, Carmine Appice.

5. Wish You Were Here (Parts VI-IX): Rod Argent, Steve Hilage, Ian Paice, Bootsy Collins.

Presentación versión vinilo.

Foto: Especial.

