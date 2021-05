Chavela Vargas tuvo un tórrido romance con Frida Kahlo; así fue su historia de amor

Mucho se conoce sobre la vida y la trayectoria de la artista mexicana Frida Kahlo, quien fuera una de las más reconocidas e incluso un ícono de la cultura popular mexicana. La autora de 150 obras, principalmente autorretratos, no sólo fue esposa del muralista Diego Rivera sino que tuvo un gran acercamiento con otros intelectuales, artistas y figuras reconocidas de la época de hecho mantenía una relación abierta y bisexual con el pintor mexicano.

Frida, mantuvo una relación Tina Modotti, el político León Trotsky así como un romance con la cantante Chavela Vargas, de este último casi no se habla e incluso muy poco se conoce, sin embargo, la interprete habló en varias ocasiones sobre el amor que tuvo hacia Kahlo, quien era 12 años mayor a Chavela.

Frida y Chavela ??uD83CuDFF3??uD83CuDF08 pic.twitter.com/KZcVmsefIf — Genaro Lozano uD83CuDF08 (@genarolozano) August 4, 2019

¿Cómo inició el romance?

La historia comenzó cuando un amigo de Chavela la invitó a una noche de fiesta en casa de Frida y Diego, donde Chavela pasó la noche, cantó, bailó y se entequiló como todos. La cantante también narraba en uno de los documentales de su vida estrenado en 2017, que “fue un deslumbramiento” ver la cara de Frida, “pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Sin tener todavía la madurez de la mujer en mí, pues era muy niña, presentí que podía amar a ese ser con el amor más entregado del mundo, el amor más atado del mundo", señaló la intérprete.

En su libro de memorias, Chavela expresó que se quedó impresionada cuando vio a Frida bajar por la escalera de la casa y vestida de tehuana, “los mariachis tocaban y todos bebían tequila, era una pachanga de tequila. Frida me invitó a quedarme a dormir, pues yo vivía lejos de Coyoacán”, y fue entonces cuando todo comenzó e incluso Chavela se quedó a vivir con la pareja de artistas, donde aprendió secretos muy interesantes de la pintura de ambos, mismos que no reveló.

Aunque nunca se confirmó que mantuvieran una relación íntima, se sabe que el romance era una gran atracción muy intensa, de hecho Frida le escribió a Carlos Pellicer una carta en la que expresó su sentir tras conocer a la cantante, de quien dijo haberse sentido atraída desde un primer momento.

"Hoy conocí a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo. Pero creo que es una mujer lo bastante liberal, que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja un acostón y ya? Ella repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía?", escribió Kahlo.

Mi "pudo ser" de la cultura mexicana es Frida Kahlo y Chavela Vargas pic.twitter.com/Q3imPzgPmX — tacos de jamaica (@tacosdejamaica) August 5, 2020

