La HISTORIA detrás de la canción de "Bed of roses" de Bon Jovi; ¿está dedicada a su esposa?: VIDEO

Bon Jovi es uno de los grandes cantantes de la década de los 90, siendo el rock su género predilecto para sus melodías, pero la realidad es que es un artista que tiene canciones para todo tipo de estado de ánimo. Lo que pocos saben son las historias o momentos que pueden inspirar al interprete originario de Nueva Jersey, Estados a crear las letras de sus grandes éxitos.

En esta ocasión vamos a hablar sobre el día que se creó "Bed of roses" y esa persona que inspiró al cantante y compositor a crear una de sus canciones más emblemáticas de su discografía. La realidad de la historia de esta canción no se tiene, ya que algunos piensan que habla de una infidelidad, pero otros confían en las declaraciones de Jon, quien ha dicho que se inspiró en su mujer.

Lo que si está comprobado es que se dice que esa letra la escribió el estadounidense después de una noche de copas, pero no precisamente estando ebrio, sino al día siguiente cuando la resaca estaba apoderado de la humanidad de la estrella de rock y vocalista de la banda Bon Jovi.

La canción

"Bed of roses" es una canción que se creó en 1992, pero que saldría hasta 1993 a la luz en el álbum "Keep the faith". La letra habla de un momento dentro de una habitación del hotel, esto haciendo referencia a la situación en la que se encontraba mientras escribía la letra.

Pero eso no es todo lo que revela la canción, ya que habla de una güera que está en la cama del hotel en mitad de la gira, lo que hace pensar a todos los fans que está revelando una infidelidad de una forma sutil, pero al mismo tiempo sínica.

La realidad es que en diversas ocasiones él ha comentado que esa canción la hizo inspirado en su esposa, Dorothea, con quien lleva 30 años felizmente casados, pero quien no es rubia, sino de pelo castaño, por lo que queda la duda si en verdad la canción estuvo inspirada en el amor de su mujer o había otra dama en el momento en el que escribió la canción en el cuarto del hotel.

Se tiene que recordar que Jon expresó en 2007 que no es ningún santo, por a pesar de eso asegura que su esposa le sigue pareciendo lo más importante en su vida.

