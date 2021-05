La historia detrás de "Still loving you" de Scorpions; considerada la madre de las baladas heavy

Scorpions es una de las bandas más importantes de la década de los 60 y 70, dejando un legado en los amantes del rock tan grande que fueron parte importante para poder inspirar a otros grandes artistas. Lo que pocos saben son las historias que están detrás de las canciones que interpretaba la banda alemana.

En esta ocasión vamos a contar la historia de una de las mejores baladas heavy de la historia, siendo "Still loving you" uno de sus grandes éxitos, pero también un ícono dentro del mundo de la música por su significado, mismo que a simple vista se podría tratar de un amor que se sabe terminado, pero siguen intentando que funcione.

La canción tomó tanta fuerza desde su lanzamiento que se dice que fueron los responsables del baby boom que se produjo en 1984 en Francia.

La historia detrás

"Still loving you" es una canción que tiene dos historias, por un lado se dice que Rudolf Schenker explicó que se trata de una relación de pareja (algo general), donde los dos saben que ya terminó el amor, pero que al final buscan intentarlo de nuevo. La realidad es que sabían que no podían inventar el hilo negro, pero al mismo tiempo querían contar esta historia a su manera.

La otra historia sobre esta canción se trata de un hecho de suma importancia para Alemania, estamos hablando de una referencia entre Alemania Oriental y la Occidental, donde el país bávaro estaba dividido por el Muro de Berlín.

La relación con esta época, además que los músicos crecieron con el Muro de Berlín es por versos como "Tu orgullo creó un muro tan fuerte que no lo puedo atravesar, ¿realmente no hay más posibilidades de volver a empezar?" y la parte de la canción donde dice "El amor, sólo el amor puede derribar el muro algún día".

Se dice que la canción surgió después de una excursión de Klaus Meine, vocalista de la banda, por la nieve. Lo más curioso de la canción es que en ningún momento se menciona el nombre de la canción.

